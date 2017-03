4 ngân hàng Trung Quốc nắm gần 30% lợi nhuận toàn cầu

Theo báo cáo thường niên của tạp chí chuyên ngành ngân hàng danh tiếng thế giới The Banker, 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc nắm gần một phần ba lợi nhuận ngân hàng toàn cầu năm 2011. Tỷ lệ này tăng 4% so với năm 2007 khi các nhà băng trên chiếm được nhiều thị phần của ngân hàng châu Âu.



Cả ba vị trí đầu bảng đều thuộc về Trung Quốc khi Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) lần thứ hai liên tiếp đứng thứ nhất. Lợi nhuận trước thuế của ICBC năm 2011 là 43,2 tỷ USD. Theo sau là ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) với 34,8 tỷ USD lợi nhuận và Bank of China với 26,8 tỷ USD.



JPMorgan chỉ đứng thứ 4 với khoản lãi 26,7 tỷ USD năm ngoái. Trong khi đó, HSBC là ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất châu Âu với 21,9 tỷ USD.



Trong bảng xếp hạng về khả năng cho vay quy mô lớn và chống chịu khủng hoảng được đo bằng vốn cấp một, Bank of America là ngân hàng dẫn đầu. Xếp thứ hai là JPMorgan, trong khi đó, lần đầu tiên 4 ngân hàng Trung Quốc đều nằm trong top 10. ICBC xếp thứ 3, CCB thứ 6, Bank of China thứ 9 và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đứng thứ 10.



Khoản lỗ lớn nhất trong năm ngoái thuộc về Ngân hàng Trung ương Hy Lạp với 17,4 tỷ USD, xếp sau là nhà băng Bỉ Dexia. Các ngân hàng eurozone chỉ chiếm 6% lợi nhuận toàn cầu năm ngoái, so với 46% cách đây 5 năm. The Banker ước tính các nhà băng này hiện nắm giữ 45% tài sản toàn cầu.



Vốn cấp một của Bank of America là 159 tỷ USD cuối năm 2011, giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng vẫn nhiều hơn JPMorgan 9 tỷ USD. Bank of America từng đứng đầu danh sách của The Banker 42 năm trước khi ngân hàng này dựa nhiều vào tài sản hơn là vốn.





Theo Hà Thu (VNE/ CNBC)