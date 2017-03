Ai Cập bị tác động nhiều nhất vì biến động chính trị

(TTXVN/Vietnam+)



Báo cáo của Fitch cho thấy nền kinh tế Ai Cập có thể giảm tới 7% GDP trong quý 1/2011. Đầu tư nước ngoài giảm và dự trữ ngoại tệ giảm tới 6,6 tỷ USD sẽ kéo theo sự sụt giảm trong các lĩnh vực khác cho tới khi nguồn tài chính nước ngoài cải thiện.Fitch còn dự báo thâm hụt tài khoản vãng lai của Ai Cập có thể lên tới 3% GDP năm nay.Báo cáo cũng cho rằng vị thế tài chính của Ai Cập sẽ giảm do lạm phát tại nước này đã lên tới 11,5% tính đến tháng 3/2011 - nghiêm trọng hơn so với Tunisia và Bahrain. Hậu quả là thâm hụt ngân sách năm 2011 của Ai Cập dự kiến lên tới 10% GDP và tỷ lệ nợ công tăng.Báo cáo cho rằng lạm phát cao là do giá lương thực và nhiên liệu tăng, trong khi tỷ giá hối đoái giảm.Làn sóng biểu tình vừa qua đã khiến nhiều khu vực trong nền kinh tế Ai Cập phải đóng cửa, trong đó có ngành du lịch. Tuy nhiên theo các chuyên gia, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nhất trong nền kinh tế, song ngành du lịch Ai Cập sẽ là ngành phục hồi nhanh nhất.Thực tế, ngành du lịch Ai Cập đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng trong tháng 3/2011 và tăng mạnh hơn trong tháng 4/2011.Tuy nhiên, các khu vực như viễn thông, nông nghiệp và bất động sản vẫn tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề.Các chuyên gia cho rằng để phục hồi kinh tế nhanh, Ai Cập và các nước trong khu vực cần tăng cường khuyến khích đầu tư nước ngoài.