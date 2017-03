AIG tiếp tục bán chi nhánh với giá 15,5 tỷ USD

Tổng thu nhập mà AIG có được từ hai thương vụ chỉ trong một tuần ước tính khoảng 51 tỷ USD (gồm 15,5 tỷ USD mà AIG bán Alico cho MetLife). Kết quả cuối cùng của thương vụ mới được hai bên thống nhất hôm nay.

Theo thỏa thuận trong thương vụ Alico, 9 tỷ USD mà MetLife trả cho AIG bao gồm 6,8 tỷ USD bằng tiền mặt, 2,2 tỷ USD còn lại bằng cổ phần thường và cổ phần ưu đãi. Ngoài ra, AIG sẽ nắm giữ thêm 8% cổ phần ưu đãi của MetLife với kỳ vọng giá trị cổ phần sẽ tăng lên 20% khi chuyển đổi sang cổ phần thường trong vài năm tới. Thương vụ dự kiến sẽ kết thúc hoàn toàn vào cuối năm nay.

Thành công với thương vụ Alico sẽ tạo cơ hội để MetLife mở rộng thị phần ngoài thị phần hiện có tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Mỹ La-tinh và Đông Âu, đồng thời nâng cao tên tuổi của MetLife ngang tầm với các hãng bảo hiểm lớn khác trên thế giới như Allianz, AXA và Prudential.

Các ngân hàng trung gian tư vấn cho thương vụ béo bở MetLife – AIG là Credit Suisse, Barclays Capital, HSBC, Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Citigroup, Goldman Sachs và the Blackstone Group. Các ngân hàng này được Bloomberg đánh giá sẽ được hưởng hoa hồng trung gian hấp dẫn. Trong báo cáo hồi đầu tháng do Bloomberg và Công ty Freeman & Company khảo sát, thương vụ Prudential – AIG đã mang về 660 triệu USD phí tư vấn cho các ngân hàng.

Ngoài hai thương vụ lớn trên, AIG còn thực hiện một số thương vụ nhỏ khác như thương vụ chi nhánh Nan Shan ở Triều Tiên với giá 2,1 tỷ USD và chi nhánh bảo hiểm xe hơi 21st Century Insurance Group với giá 1,9 tỷ USD.

Mặc dù thực hiện một chuỗi các thương vụ mua bán sáp nhập và thu về hàng chục tỷ đôla Mỹ, nhưng hiện nay AIG vẫn còn đối mặt với nợ chính phủ còn lại hơn 100 tỷ USD mà tổ chức này đã vay trong thời gian khủng hoảng tín dụng toàn cầu từ năm 2008.

Theo Ngọc Ngân ( VNE)