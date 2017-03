Airbus cân nhắc hỗ trợ tài chính cho khách hàng

Phó Chủ tịch Airbus, Tom Williams cho biết mặc dù hãng chưa nhận thấy bất kỳ ảnh hưởng tức thì nào của cuộc khủng hoảng nợ đang gia tăng tại Eurozone, song Airbus đã tiến hành thảo luận với các cơ quan tín dụng châu Âu về những điều khoản hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua máy bay.



Ông Williams nói: "Trong vài năm qua, các ngân hàng châu Âu đã đưa ra các điều khoản tài chính trong hoạt động cho vay mua máy bay. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng nợ bao trùm châu Âu thì một số ngân hàng gặp vấn đề thanh khoản thực sự. Do đó, chúng tôi sẽ bước vào lĩnh vực cho vay mua máy bay nếu cần thiết, cho dù chúng tôi không phải là một ngân hàng."



Trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Airbus đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan tín dụng xuất khẩu châu Âu (ECA) và nay Airbus đang tìm kiếm sự hỗ trợ tương tự cho các khách hàng nếu cần thiết.



Khoảng 1/3 số máy bay Airbus bán được trong giai đoạn khủng hoảng 2008 là nhờ sự đảm bảo tài chính từ ECA, mặc dù hiện nay tỷ lệ đó giảm xuống còn 21-22%.



Airbus dự báo, trong vòng 20 năm tới, nhu cầu các loại máy bay tầm dài mới có thể đạt 27.850 chiếc, trị giá khoảng 3.500 tỷ USD, đặc biệt là từ các nền kinh tế châu Á đang tăng trưởng năng động như Trung Quốc và Ấn Độ.



Mặt khác, khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ dẫn đầu về giao thông hàng không vào năm 2030, chiếm 33% thị phần thị trường toàn cầu, so với mức 28% hiện nay.



Tính đến thời điểm hiện tại, 2011 là một năm suôn sẻ đối với Airbus trong hoạt động kinh doanh, khi hãng hiện nắm tới 73% thị phần so với mức 37% của Boeing. Phiên bản máy bay thế hệ mới A320 Neo của Airbus đã nhận được 1.245 đơn đặt hàng.





