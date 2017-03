Ấn Độ bỏ thuế nhập khẩu đối với cám gạo từ 1/10

Theo đó, Ấn Độ có thể nhập khẩu cám gạo trở lại từ các nước láng giềng như Pakistan và Bangladesh.



Ông B.V.Mehta, Giám đốc điều hành Hiệp hội Solvent Extractors Association of India (SEAI), ước tính Ấn Độ sẽ nhập khẩu khoảng 50.000-100.000 tấn cám gạo từ các nước láng giềng, tùy thuộc vào giá cả.



Trước đó, các công ty tại Ấn Độ không nhập khẩu cám gạo do thuế quan cao với mức 15%.



Do vậy, Hiệp hội SEAI gần đây đã thúc giục chính phủ giảm thuế để tăng sức hấp dẫn đối với mặt hàng cám gạo nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu về dầu cám gia tăng trong nước.



Theo số liệu từ ngành công nghiệp dầu cám, sản lượng mặt hàng này của Ấn Độ đạt khoảng 900.000 tấn/năm. Trong đó 300.000 tấn được sử dụng để chế biến trực tiếp thành dầu ăn và số còn lại được trộn với dầu thực vật và các loại dầu khác.



Tại Ấn Độ, nhu cầu về dầu cám ngày càng gia tăng do đây được xem như là dầu ăn có lợi cho sức khỏe và có giá cả phải chăng.





Theo Linh Đào (TTXVN)