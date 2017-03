Ấn Độ có xu hướng giảm nhập khẩu vàng cuối năm

Phụ nữ Ấn Độ chọn mua đồ trang sức trong lễ hội Akshay Tritiya tại cửa hàng vàng ở Hyderabad. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Theo Như Mai (TTXVN)



Nhu cầu vàng tại Ấn Độ nhìn chung cũng giảm 38% xuống 181,3 tấn trong quý vừa kết thúc vào cuối tháng Sáu. Các nhà phân tích kinh tế dự báo trong nửa cuối năm 2012, nhập khẩu vàng của nước này có thể sẽ giảm 20%.Theo dự đoán của WGC, Ấn Độ sẽ nhập khẩu tổng cộng 305 tấn vàng trong 6 tháng cuối năm 2012, thấp hơn đáng kể so với con số 380 tấn cùng kỳ năm 2011.Sự sụt giảm này sẽ làm hài lòng Chính phủ Ấn Độ vào thời điểm nước này không khuyến khích nhập khẩu kim loại quý, bởi nhập khẩu vàng được cho là yếu tố đứng đằng sau thâm hụt thương mại lớn của đất nước.Trong quý 2 năm 2012, nhu cầu đồ trang sức cũng đã giảm xuống 262,9 tấn, so với 378 tấn cùng kỳ năm 2011. Việc đầu tư vào vàng thỏi và tiền xu bằng vàng cũng đang chậm lại, khiến cho nhu cầu đầu tư vào vàng trong cùng thời gian này giảm 27% xuống 120,3 tấn.Nguyên nhân chủ yếu là do Chính phủ Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu tới 4 lần, lên 4% trong ba tháng đầu năm 2012, nhằm hạn chế nhập khẩu vàng.Giám đốc WGC tại Ấn Độ và Trung Đông, Ajay Mitra, cho hay nếu tách riêng nhập khẩu vàng, thâm hụt tài khoản vãng lai nhìn chung sẽ đứng ở mức 2%, so với mức thâm hụt hiện thời là 4,2%.Với mức giá vàng tính theo USD hiện nay khoảng 1.600 USD/ounce, vàng ước đoán sẽ "đóng góp" 857 tỷ rupee (15,35 tỷ USD) vào luồng ngoại tệ chảy ra ngoài Ấn Độ trong 6 tháng cuối năm 2012, thấp hơn con số 977 tỷ rupee (17,5 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm 2012.Giá vàng trung bình đứng ở mức 1.609 USD/ounce trong quý 2 năm 2012, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.Do tỷ giá đồng rupee sụt giảm, nên giá vàng tính theo đồng rupee gia tăng đáng kể, từ 21.670 rupee (394 USD)/10g trong quý 2 năm 2011 lên 28.000 rupee (509 USD)/10g trong quý 2 năm 2012.Nếu Israel tấn công Iran, giá vàng tính bằng đồng USD sẽ tăng lên, nhưng với ngưỡng cản (resistance) ở mức 30.000 rupee (545 USD)/10g.Nhu cầu vàng của Ấn Độ trong năm 2012 ước đoán sẽ giảm 28-33% so với năm 2011, xuống 688-700 tấn. Trong khi đó, Trung Quốc dự báo sẽ vượt Ấn Độ về mặt nhập khẩu vàng vào cuối năm nay.