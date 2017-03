Ấn Độ tăng thuế nhập kim loại quý để kiềm chế CAD

Đây là lần thứ ba từ đầu năm đến nay, Chính phủ Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng nhằm kiềm chế nhập khẩu kim loại quý vốn được cho là nguyên nhân chính khiến CAD tăng lên mức tương đương 4,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm tài khóa 2012-2013 (kết thúc ngày 21/3/2013).



Nhập khẩu vàng tại Ấn Độ trong thời gian từ tháng Tư đến tháng Bảy năm nay đã tăng lên 383 tấn, so với 205 tấn cùng kỳ năm ngoái. Giá trị kim ngạch này tăng từ 564 tỷ 880 triệu rupee lên 950 tỷ 920 triệu rupee.



Thứ trưởng phụ trách thuế thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ, Sumit Bose cho biết chính phủ nước này cũng đang xem xét đề nghị tăng thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng không thiết yếu do Bộ trưởng Tài chính P. Chidambaram trình lên hôm 13/8.



Quyết định tăng thuế nhập khẩu kim loại quý và đề xuất tăng thuế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu nhằm kiềm chế CAD ở mức 70 tỷ USD (tương đương 3,7% GDP) trong năm tài khóa 2013-2014, so với mức 88,2 tỷ (4,8% GDP) của năm tài khóa 2012-2013.



Bộ trưởng Tài chính P. Chidambaram thừa nhận một trong những thách thức chủ yếu đối với kinh tế Ấn Độ là xử lý CAD. CAD cao ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ và khiến các mặt hàng nhập khẩu tăng giá, làm tăng thêm thâm hụt tài chính.





Theo TTXVN