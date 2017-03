Ấn Độ: Thu hồi giấy phép sản xuất phấn rôm Johnson & Johnson

Trong một tuyên bố vào hôm 3/5, hãng J&J cho biết hiện “đang thảo luận" với các nhà chức trách Ấn Độ về vấn đề trên.



Bà Peggy Ballman, một phát ngôn viên của J&J nói rằng: “Chúng tôi hiểu mối quan tâm của họ và đang tích cực làm việc với họ để giải quyết vấn đề này”. Bà cũng cho biết không có các khiếu nại từ người tiêu dùng hay các vấn đề nguy hại được báo cáo do sử dụng quy trình này.



Một cuộc điều tra được tiến hành bởi Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm bang Maharashtra cho thấy rằng nhà máy của J&J ở Mulund đã sử dụng ethylene oxide (một chất dùng để sản xuất các hóa chất công nghiệp và khử trùng thiết bị y tế) để diệt khuẩn trong sản phẩm phấn rôm dành cho trẻ em và đã không tiến hành các thử nghiệm bắt buộc nhằm đảm bảo không còn dấu vết của hóa chất này trong phấn rôm.



Theo Bộ Lao động Mỹ, phơi nhiễm cấp tính với ethylene oxide có thể gây tổn hại tới phổi, buồn nôn, nôn mửa và ung thư.



Bà Ballman cho biết nhà máy này chưa bị đóng cửa và hãng đang kêu gọi xem xét lại quyết định trên. Bà nói rằng quy trình tiệt trùng trong nghi vấn trên được sử dụng chỉ một lần với một số lượng phấn rôm hạn chế. Phấn rôm dành cho trẻ em được làm từ ngô hoặc bột talc và thường được tiệt trùng bằng hơi nước.



“Trong một thời gian ngắn vào năm 2007, chúng tôi đã sử dụng một quy trình tiệt trùng thay thế”, bà nói.



Bà Ballman đã không thể giải thích tại sao quy trình thay thế được sử dụng nhưng cho biết rằng nó là một “quy trình tiệt trùng an toàn và được chấp nhận rộng rãi khi sản xuất nhiều thiết bị y tế, các sản phẩm tiêu dùng và không để lại dư lượng độc hại”.



“Tuy nhiên, quy trình này không được đăng ký với Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm ở đây và họ coi điều này như một sai phạm”, bà nói.



Đây là thông tin mới nhất trong một danh sách dài về các vấn đề kiểm soát chất lượng tại các cơ sở của J&J. Trong vài năm qua, bộ phận chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của hãng này đã thu hồi hàng triệu chai sản phẩm không cần kê đơn như Motrin và Tylenol dành cho trẻ em.



Hãng J&J đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh của mình như một thương hiệu sản phẩm gia đình đáng tin cậy. Vào tháng trước, hãng đã phát động một chiến dịch quảng cáo “For All You Love” với một đoạn video đen trắng tràn ngập hình ảnh của trẻ sơ sinh và các bậc cha mẹ với các dòng chữ “Tình yêu là gia đình, tình yêu là cuộc sống và với cuộc sống này, bạn hy sinh tất cả cho nó”.



Trong lời tuyên bố của mình, bà Ballman cho biết hãng này muốn đảm bảo với mọi người rằng “phấn rôm dành cho trẻ em được sản xuất và bán ra chỉ ở Ấn Độ là an toàn và không gây ra bất kỳ tổn tại nào tới sức khỏe”.





Theo Hùng Cường (DT/ indiaexpress)