Ấn Độ-EU lập lộ trình hoàn tất thương lượng BITA

Ông Anand Sharma (trái) và ông Karel De Gucht. (Nguồn: ec.europa.eu)

(TTXVN)



Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tin của báo chí Ấn Độ cho biết, ngày 26/6, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Dệt Ấn Độ Anand Sharma đã gặp Cao ủy phụ trách về thương mại của EU Karel De Gucht tại Brussels để xem xét lại các quy chế của các cuộc thương lượng về BITA Ấn Độ-EU. Hai bên đã nhất trí lộ trình để hoàn tất các cuộc thương lượng về hiệp định này vào khoảng tháng 10-11 năm nay.Phát biểu sau cuộc gặp trên, Bộ trưởng Sama cho biết, sau các vòng thương lượng, những vấn đề có liên quan đến hai bên đã được xác định. Hai bên phải nỗ lực để giải quyết những vấn đề này. Ấn Độ mong muốn tiến trình thương lượng sớm kết thúc thành công và cân bằng.Ông Sama nhấn mạnh Ấn Độ đã tìm cách giúp các công ty Ấn Độ cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới tiếp cận nhiều hơn tới thị trường EU. Ông đề nghị EU mở cửa tự do cho dịch vụ của Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin (IT); Ấn Độ cũng thúc giục EU mở cửa cho các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp Ấn Độ.Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và tăng trưởng suy giảm của kinh tế Ấn Độ, kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và EU trong năm 2011 đã tăng tới 108,8 tỷ USD so với 83,46 tỷ USD năm 2010.Trong bốn tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và EU đạt 34,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Ấn Độ sang EU đạt 16,7 tỷ USD và nhập khẩu là 18,53 tỷ USD.