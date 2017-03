Ấn Độ-Nepal ký thỏa thuận tín dụng, bảo hộ đầu tư

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Devisingh Patil (phải) gặp Thủ tướng Nepal Baburam Bhattarai (trái). (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Devisingh Patil (phải) gặp Thủ tướng Nepal Baburam Bhattarai (trái). (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là một phần trong kết quả chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nepal Baburam Bhattarai.Thỏa thuận tín dụng trị giá 250 triệu USD mà Ấn Độ đề xuất sẽ được giải ngân cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Nepal, bao gồm hệ thống đường cao tốc, sân bay, cầu cảng, hệ thống tưới tiêu, đường sắt và thủy điện.Trong khi đó, Thỏa thuận khuyến khích đầu tư song phương Ấn Độ-Nepal cho phép đền bù cho các nhà đầu tư trong trường hợp hoạt động đầu tư của họ gặp rủi ro do chiến tranh, xung đột vũ trang hay tình trạng khẩn cấp.Trong cuộc hội đàm tại New Delhi, Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh và người đồng cấp Bhattarai đã thảo luận về một loạt các vấn đề trọng tâm trong quan hệ song phương, trong đó có việc mở rộng hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai nước.Thủ tướng Bhattarai đề nghị New Delhi ủng hộ những nỗ lực của Katmandu trong việc đẩy mạnh hơn nữa tiến trình hòa bình ở Nepal.Về phần mình, Thủ tướng Singh khẳng định Ấn Độ sẽ nỗ lực tối đa hỗ trợ tiến trình hòa bình này cũng như thúc đẩy xây dựng niềm tin chính trị ở Nepal nhằm đẩy nhanh tiến trình soạn thảo hiến pháp tại nước này.