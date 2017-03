Anh: BoE giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục 0,5%

Các thành viên MPC cũng nhất trí không bơm thêm tiền cho chương trình nới lỏng định lượng (QE) hay còn gọi là chương trình mua lại trái phiếu chính phủ, hiện đã lên tới 375 tỷ bảng (khoảng 600 tỷ USD).



Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản của MPC không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia kinh tế bởi vì trước đó Thống đốc BoE Mark Carney từng tuyên bố rằng BoE chỉ tăng lãi suất khi nào tỷ lệ thất nghiệp 7,7% ở nước này giảm xuống dưới 7%.



Theo dự báo của BoE thì phải đến năm 2016 tỷ lệ thất nghiệp mới giảm xuống mục tiêu đề ra và ý tưởng của ông Carney là nhằm đảm bảo mức lãi suất ổn định cho các doanh nghiệp và cá nhân, qua đó khuyến khích các hoạt động đi vay và đầu tư.



Chuyên gia Howard Archer của hãng IHS Global Insight nhận định BoE sẽ chỉ tăng thêm tiền cho chương trình QE trong trường hợp nền kinh tế Anh bị mất đà tăng trưởng trong những tháng tới hoặc xảy ra tình trạng bất ổn tài chính lớn và lãi suất trên thị trường tăng đột biến sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu nới lỏng chương trình QE của nước này.



Trong báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 8/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Anh tăng trưởng 1,4% trong năm nay và tăng 1,9% trong năm tới, cao hơn so với dự báo 0,9% và 1,5% cách đây 3 tháng.



IMF cho biết mặc dù các số liệu mới được công bố cho thấy nền kinh tế Anh đang phục hồi mạnh với niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp được cải thiện đáng kể, nhưng sản lượng hiện nay của các ngành kinh tế vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.



Trong khi đó, số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 9/10 cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng Tám đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần một năm trở lại đây, trái ngược hoàn toàn với những dự báo trước đó.



Theo ONS, sản lượng công nghiệp của Anh giảm 1,2% ngược với dự báo tăng 0,4% chủ yếu do suy giảm trong sản xuất dược phẩm, thực phẩm và máy tính. Riêng lĩnh vực chế tạo, mặc dù trước đó bị ảnh hưởng mạnh trong cuộc khủng hoảng nhưng lại có dấu hiệu phục hồi trong các quý gần đây.





Theo TTXVN