Anh cho phép Trung Quốc đầu tư vào điện hạt nhân

Công nhân đang làm việc trong nhà máy điện hạt nhân Hinkley B tại Bridgwater, Anh. (Ảnh: Reuters)



Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne đã đưa ra tuyên bố trên vào ngày cuối của chuyến thăm Trung Quốc 17/10 khi đến thăm một nhà máy điện nguyên tử ở Thái Sơn, tỉnh Quảng Đông.Công bố quyết định của Chính phủ Anh về vấn đề trên, ông Osborne cho biết Trung Quốc có quyền mua cổ phần, kể cả cổ phần đa số, trong các kế hoạch phát triển điện hạt nhân thế hệ tiếp theo của Anh.Theo ông Osborne, sự hợp tác như vậy không phải là nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, bởi các cơ quan tình báo Anh đang kiểm soát chặt chẽ ngành công nghiệp nguyên tử của đất nước.Hợp đồng đầu tiên với Trung Quốc có thể được ký ngay trong tuần tới với dự án nhà máy Hinkley C ở Somerset, phía Tây Nam nước Anh trị giá 14 tỷ bảng Anh (21,5 tỷ USD). Dự án Hinkley C ở Somerset sẽ là nhà máy điện nguyên tử mới nhất của Anh tính từ năm 1995.Công trình này do Tập đoàn điện lực quốc gia Pháp EDF thực hiện và họ đã cố gắng tìm kiếm đối tác để chia sẻ chi phí. EDF đã đàm phán với cả ba tập đoàn điện hạt nhân của Trung Quốc là CGN, CNNC và SNPTC về dự án Hinkley C.Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Bộ trưởng Tài chính Anh cũng đã tiến hành đàm phán về việc tham gia tài chính của cả ba "đại gia" trong lĩnh vực điện hạt nhân này của Trung Quốc.Theo các phương tiện truyền thông Anh, các điều kiện của hợp đồng sẽ được công bố vào tuần tới. Trong khi đó, theo biên tập viên kinh doanh của BBC, Robert Peston, một trong hai tập đoàn của Trung Quốc có thể sẽ sở hữu 30% nhà máy Hinkley C.Cũng trong ngày 17/10, một phúc trình do Thủ tướng Anh yêu cầu được công bố nói về nguy cơ thiếu năng lượng ở nước này. Theo đó, nguồn cung cấp điện có thể gặp khó khăn ngay vào mùa Đông 2014-2015.Cuối tuần qua, Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Davey cho biết ông tin rằng một làn sóng đầu tư lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đảm bảo nguồn năng lượng ổn định trong tương lai cho nước này.Thỏa thuận mà ông Osborne ký với Trung Quốc cũng cho phép các công ty Anh đóng một vai trò trong chương trình điện nguyên tử của Trung Quốc. Trung Quốc hiện có 17 lò phản ứng đang hoạt động, cung ứng 1% nhu cầu điện lực của nước này.Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, phái đoàn Anh cũng ký nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào các ngành dịch vụ công cộng, sản xuất ở Anh.Thống kê của Heritage Foundation do BBC News đăng tải cho thấy tổng số đầu tư của chính phủ và các doanh nghiệp Trung Quốc vào Anh đạt khoảng 17 tỷ USD năm 2005, nhưng đã tăng lên đến 130 tỷ USD năm 2012. Tuy nhiên, số tiền đầu tư của Trung Quốc vào Anh chỉ đạt khoảng 0,7% GDP của Anh trong giai đoạn từ năm 2003-2012.Ngoài ra, sau chuyến thăm của ông Osborne, các ngân hàng Trung Quốc sẽ được quyền đầu tư trực tiếp vào Anh mà không phải qua trung gian Hong Kong.