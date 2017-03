Anh: Nợ công ở mức 17,9 tỷ bảng trong tháng Năm

Theo ONS, các khoản vay công trong tháng 5/2012, không tính các khoản dùng để can thiệp tài chính như hỗ trợ ngân hàng, đạt 17,9 tỷ bảng so với 15,2 tỷ bảng của tháng 5/2011. Con số này cao hơn nhiều so với con số mà các nhà phân tích dự đoán trước đó là 14,8 tỷ bảng. Điều này càng làm gia tăng nỗi lo về "sức khỏe" của nền kinh tế Anh sau khi GDP đã giảm 0,3% trong quý đầu của năm 2012.



Nợ công của Anh tăng cao một phần do nguồn thu từ thuế của nước này giảm 7,3% trong khi các khoản dành cho phúc lợi xã hội tăng 11,7%. Các nhà kinh tế cho rằng mức tăng nợ công trong tháng 5/2012 sẽ gây khó khăn cho Chính phủ Anh trong việc thực hiện mục tiêu đề ra là kiềm chế tổng nợ công trong tài khóa 2012-2013 ở mức 120 tỷ bảng.



Bà Vicky Redwood, nhà kinh tế trưởng của Tổ chức nghiên cứu và tư vấn kinh tế Capital Economics, nhận định Chính phủ Anh sẽ vượt mục tiêu đề ra một cách "đáng kể."



Theo bà Redwood, vấn đề chính là nguồn thu từ thuế vẫn giảm mạnh. Và với việc nền kinh tế vẫn có khả năng rơi vào suy thoái thì nguồn thu có thể sẽ vẫn còn ít. Nợ công tăng cùng với nguy cơ suy thoái kinh tế sẽ buộc Chính phủ Anh phải thay đổi chính sách về chương trình "thắt lưng buộc bụng" của mình.



Như vậy, tổng mức nợ công thực của Anh đã lên đến 1.013 tỷ bảng, chiếm 65% GDP, mức cao thứ ba kể từ khi có các số liệu có thể so sánh vào năm 1993.





Theo Huy Hiệp (TTXVN)