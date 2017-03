Áp lực USD tăng giá "đè" sức tăng giá vàng

Khả năng giá vàng vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trong tuần tới nhưng không quá sâu, có thể quanh vùng 1.110 - 1.115 USD/ounce và luôn sẵn sàng bật trở lại khi đón nhận thông tin kinh tế xấu từ Mỹ.



Đây là nhận định của một số chuyên gia trong và ngoài nước về xu hướng thị trường vàng trong tuần tới.



Tuần 8-15/1: Vàng biến động mạnh do Mỹ, Trung…



Giá vàng thế giới đã có những biến động mạnh trong tuần giao dịch thứ 2 của năm 2010 do những thay đổi khá bất ngờ trong chính sách tín dụng của Trung Quốc và những thông tin kinh tế vĩ mô trái chiều tại Mỹ.



Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng đã bất ngờ tăng vọt và đạt mức cao nhất là 1.161,7 USD/ounce khi nhận được thông tin hỗ trợ từ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp Mỹ công bố xấu hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.



Giá vàng đã bứt phá khỏi vùng điều chỉnh 1.074 - 1.042 USD/ounce. Đà tăng giá vàng đã được củng cố khá tốt.



Một số nhà đầu tư còn kỳ vọng giá vàng có thể vươn đến các mốc xa hơn. Tuy nhiên, đà tăng giá vàng đã bị kiềm hãm, giá vàng giảm mạnh khi Trung Quốc bất ngờ có động thái thắt chặt tiền tệ bằng cách nâng tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại lên thêm 50 điểm phần trăm.



Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang chứa đựng nhiều bất ổn như hiện nay, tâm lý thị trường tỏ ra khá nhạy cảm đối với những thông tin kinh tế bất ngờ. Giá vàng đã giảm mạnh về 1.124 USD/ounce sau thông tin này.



Giá vàng đã có những bước tăng mạnh mẽ trở lại khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục đón nhận thông tin kinh tế Mỹ không mấy khả quan. Doanh số bán lẻ tháng 12 tiếp tục giảm mạnh, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng. Người tiêu dùng Mỹ hiện vẫn tỏ ra ngần ngại chi tiêu và ưu tiên gửi tiết kiệm nhiều hơn. Thông tin này đã làm cho giá vàng lại tăng ấn tượng lên 1.145 USD/ounce.



…và khủng hoảng nợ tại châu Âu



Thực tế những thông tin kinh tế Mỹ vẫn đang tiếp tục hỗ trợ tích cực cho đà tăng giá vàng. Tuy nhiên, giới đầu tư trong thời điểm hiện nay không chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế Mỹ.



Khu vực Châu Âu hiện vẫn đang là tâm điểm sự chú ý khi vấn đề khủng hoảng nợ Hy Lạp lại tiếp tục đe dọa đến niềm tin của các nhà đầu tư.



Chủ tịch ngân hàng Trung ương Châu Âu, ông Jean-Claude Trichet đã tuyên bố sẽ không có bất cứ một hỗ trợ nào về tài chính cho Hy Lạp. Ông đã tuyên bố sẽ không có một quốc gia thành viên nào được nhận đối xử đặc biệt. Lo lắng về một cuộc khủng hoảng nợ xảy ra tại Hy Lạp ngày càng một tăng cao.



Không những vậy giới đầu tư còn tỏ ra khá lo ngại vấn đề này sẽ lan truyền sang các quốc gia khác trong khu vực khi một thực tế chính ông Trichet cũng thừa nhận rằng tiến trình phục hồi kinh tế các thành viên trong khu vực Châu Âu không đồng đều. Điều này tiếp tục gia tăng mối lo ngại về tình hình tài chính các nền kinh tế trên toàn cầu.



Dòng tiền có xu hướng quay trở lại USD



Theo các chuyên gia phân tích Công ty cổ phần vàng Vi Na cũng như một số chuyên gia trên thế giới, dòng vốn đầu tư hiện đang có xu hướng quay trở lại đồng USD như một kênh đầu tư an toàn phòng chống các rủi ro vì dù sao kinh tế Mỹ cũng được đánh giá là nền kinh tế lớn nhất thế giới và đồng USD vẫn sẽ là đồng tiền an toàn trong những trường hợp kinh tế có những diễn biến bất ổn.



Đồng USD phục hồi trở lại được đánh giá là một trong nhân tố chủ lực đè nặng áp lực giảm giá lên vàng. Giá vàng hiện đang giao dịch trong vùng điều chỉnh của xu hướng giảm giá mạnh trước đó, trong vùng 1.074-1.142 USD/ounce.



Xu hướng tăng giá chỉ được xác nhận rõ ràng hơn khi giá vượt qua vùng giá 1.145 USD/ounce.



Giá vàng đã kết thúc phiên giao dịch tối qua (15/1) tại mức 1.130 USD/ounce.



Áp lực giảm giá vẫn đang tiếp tục đè nặng lên vàng khi sức mạnh đồng USD đang được củng cố khá vững do những vấn đề nợ tại khu vực Châu Âu, mà cụ thể là Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ai Len.



Khả năng giá vàng vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trong tuần tới nhưng không quá sâu, có thể quanh vùng 1.110 - 1.115 USD/ounce và luôn sẵn sàng bật trở lại khi đón nhận thông tin kinh tế xấu từ Mỹ.



Vùng giá 1.142 - 1.145 USD/ounce vẫn được đánh giá là vùng kháng cự mạnh trong tuần tới. Bứt phá được vùng kháng cự này đà tăng giá vàng sẽ đón nhận những tín hiệu rõ ràng hơn.



Tuy nhiên như đã phân tích ở trên, thị trường hàng hóa trong thời điểm hiện nay đang tỏ ra khá nhạy cảm trước các thông tin kinh tế bất ngờ. Trong tuần tới, thị trường sẽ tiếp tục đón nhận các dữ liệu về thị trường nhà đất Mỹ. Thông tin kinh tế Mỹ xấu được đánh giá sẽ hỗ trợ giá vàng tăng trở lại.





Theo Hà Linh ( VNN)