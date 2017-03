Apple nhận được 5.000 yêu cầu về dữ liệu tài khoản

Số lượng yêu cầu trên được Apple nhận được tương ứng với khoảng 9.000 đến 10.000 tài khoản khách hàng.

Động thái trên của Apple tiếp sau Facebook và Microsoft công bố số lượng các yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng tương tự vào cuối tuần trước sau khi đạt được thỏa thuận với cơ quan an ninh quốc gia Mỹ.



Trong thông báo đăng trên trang web của mình, Apple cho biết họ đã đề nghị Chính phủ Mỹ cho phép họ được công bố số lượng yêu cầu mà họ nhận được liên quan đến an ninh quốc gia và cách thức hãng xử lý các yêu cầu này.

Cũng theo thông báo trên, như để trấn an khách hàng, Apple khẳng định hãng luôn luôn đặt ưu tiên vào việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, và họ không hề có ý muốn thu thập hoặc duy trì một số lượng lớn thông tin cá nhân của khách hàng.



Apple cũng cho biết các cuộc đàm thoại hoặc tin nhắn qua ứng dụng iMessage và FaceTime được mã hóa bảo vệ và chỉ có người gửi và nhận mới nhìn thấy hoặc đọc được chúng và Apple không thể giải mã các dữ liệu này.





