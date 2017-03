Apple qua mặt Microsoft thành công ty công nghệ lớn nhất

Ngày thứ tư 26.5, trên thị trường chứng khoán Nasdaq (New York), cổ phiếu của Apple tăng 2,8% đã góp phần gia tăng thêm giá trị thị trường của tập đoàn đang nổi đình nổi đám với các sản phẩm “hot” như iPhone, iPad.



Tuy vậy theo tính toán của hãng Reuters, giá trị thị trường của Apple là 222 tỉ USD so với 219 tỉ USD của Microsoft. Đóng cửa giao dịch ngày 26.5, cổ phiếu của Apple giảm nhẹ 0,4% còn 244,11 USD, cổ phiếu của Microsoft giảm 4% còn 25,01 USD, mức thấp nhất trong vòng 7 tháng nay.



Giá trị cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 10 lần trong 10 năm trở lại đây, từ khi tập đoàn này làm một cuộc cách mạng đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng mà mở đầu là máy nghe nhạc iPod, rồi đến điện thoại di động iPhone và mới đây là máy tính bảng iPad. Đó là chưa kể dòng máy tính xách tay thời thượng MacBook.



Microsoft, với sản phẩm hệ điều hành Windows được sử dụng trên 90% máy tính toàn cầu, đã không còn duy trì tốc độ tăng trưởng đáng nể như những ngày đầu của thập niên 1990. Giá trị cổ phiếu của ông khổng lồ này đã giảm 20% so với cách đây 10 năm. Năm 1997, giá trị thị trường của Microsoft lớn gấp 5 lần so với Apple. Ngày nay cả hai đều gần ngang bằng và Apple vượt lên trước. Tuy nhiên Microsoft vẫn dẫn đầu về doanh số bán hàng, quý 1.2010 tập đoàn này đạt 14,5 tỉ USD so với 13,5 tỉ USD của Apple.





Theo H.S (SGTT/ Reuters)