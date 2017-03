Argentina kiện công ty Anh khai thác nơi tranh chấp

Giàn khoan của Anh thăm dò khai thác dầu khí ở quần đảo Falkland. (Nguồn: AP)

Tổng thống Argentina Cristina Kirchner tuyên bố hoạt động tìm kiếm dầu mỏ của Anh là "bất hợp pháp và lén lút," đồng thời cáo buộc các công ty khai thác dầu của Anh vi phạm chủ quyền của Argentina.Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Argentina nêu rõ chính phủ sẽ sớm thông báo về việc này cho Bộ Tài chính Anh, Cơ quan dịch vụ tài chính Anh (FSA) và Thị trường chứng khoán New York.Anh ngay lập tức phản bác, cho rằng cư dân trên đảo có quyền khai thác nguồn tài nguyên của họ và chính Buenos Aires mới là bên phạm luật với hàng loạt hoạt động từ quấy rầy các tàu mang cờ Falkland đến đe dọa tuyến đường hàng không từ đảo này tới Chile. Người phát ngôn Văn phòng Đối ngoại của Anh tuyên bố những việc làm của Argentina đối với Falkland là vô lý và hoàn toàn phản tác dụng.Bản tin của Văn phòng Bộ trưởng Năng lượng Argentina ngày 5/6 đăng danh sách các công ty dầu mỏ của Anh bị kiện bao gồm Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas, Rockhopper Exploration, Borders & Southern Petroleum và Argos Resources.Trước đó, ngày 22/3, Bộ Ngoại giao Argentina đã cảnh báo các thị trường chứng khoán New York và London về việc năm công ty này sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt về “hành chính, dân sự và hình sự” do tìm kiếm dầu khí “bất hợp pháp” tại quần đảo tranh chấp Malvinas. Trong số các công ty dầu mỏ trên, Rockhopper Exploration xác nhận có kế hoạch phát triển giếng dầu Sea Lion ở phía Bắc hòn đảo ngay trong năm nay và bắt đầu khai thác dầu vào năm 2016.Nằm ở Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Argentina khoảng 650 km và cách Anh gần 8.000km, quần đảo Falkland từ lâu được coi là điểm trung chuyển chiến lược và dồi dào nguồn tài nguyên thiên nhiên.Căng thẳng giữa Anh và Argentina liên quan quần đảo Malvinas/Falkland tăng nhiệt hai năm qua sau khi Anh cho phép các công ty thăm dò và khai thác dầu khí tại quần đảo tranh chấp. Với tổng diện tích vùng biển bao quanh có khả năng khai thác dầu khí lên tới 400.000km2, Malvinas được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng dầu khí khổng lồ.Cách đây gần 30 năm, ngày 2/4/1982, chính quyền Argentina từng cho quân đổ bộ lên Malvinas để lấy lại quần đảo bị Anh chiếm giữ từ năm 1833, song đã thất bại sau cuộc chiến kéo dài 74 ngày.Năm 1995, hai nước đã ký Tuyên bố chung về về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển Malvinas, song Argentina đã quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bản này vào năm 2007 do Anh đơn phương tổ chức đấu thầu thăm dò và khai thác dầu khí ở đây.Đến nay, Liên hợp quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, tuy nhiên, phía Anh cho rằng không tồn tại tranh chấp về chủ quyền tại quần đảo này.