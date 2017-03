Argentina phản đối Tây Ban Nha ngừng nhập diesel

Argentina là nước xuất khẩu dầu diesel sinh học từ đậu tương lớn nhất thế giới. (Nguồn: Internet)

Argentina là nước xuất khẩu dầu diesel sinh học từ đậu tương lớn nhất thế giới. (Nguồn: Internet)

Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)



Điều này sẽ ảnh hưởng tới 50% xuất khẩu của Argentina sang Tây Ban Nha và gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU.Trong một bức thư gửi Tổng Giám đốc thương mại của EU Jean Luc Demarty, Chính phủ Argentina tố cáo biện pháp của Tây Ban Nha đi ngược lại với cam kết của EU trong việc thực hiện các thỏa thuận thương mại quốc tế và vi phạm quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).Theo các nhà phân tích, hành động của Tây Ban Nha nhằm trả đũa việc Chính phủ Argentina quốc hữu hóa hầu hết cổ phần của tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha tại công ty YPF, bởi công ty dầu mỏ lớn nhất Argentina này không đầu tư theo cam kết khiến quốc gia Nam Mỹ này có thể lâm vào tình trạng mất an ninh năng lượng.Argentina là nước xuất khẩu diesel sinh học từ đậu tương lớn nhất thế giới. Năm ngoái sản phẩm này đem lại cho Argentina 2,142 tỷ USD, tăng 75% so với năm trước đó. Trong quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 554 triệu USD.