Armenia và EU nhất trí xây khu vực thương mại tự do

Phái đoàn EU tham gia đàm phán cho biết sau vòng đàm phán thứ 7 tại thủ đô Yerevan của Armenia, hai bên đã đạt được sự nhất trí về những điều khoản chính trong hiệp định, được kỳ vọng sẽ tạo lập những khuôn khổ mới cho mối quan hệ thương mại song phương giữa Armenia và EU.



Các quan chức EU hy vọng rằng việc xây dựng khu vực thương mại tự do sẽ giúp củng cố sự hội nhập kinh tế của Armenia với EU, cũng như giúp mở cửa thị trường rộng lớn của EU cho hàng hóa và dịch vụ của Armenia.



Các cuộc đàm phán về xây dựng khu vực thương mại tự do và toàn diện giữa Armenia và EU bắt đầu được khởi động từ tháng 7/2010, với mục đích mở rộng các mối quan hệ theo hiệp định song phương hiện hành về hợp tác và đối tác.



EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Armenia, chiếm tới 32% tổng lượng ngoại thương của nước này. Tổng kim ngạch thương mại song phương trong năm ngoái đạt 951 triệu euro.



Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) cũng bày tỏ hy vọng rằng tại Hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông" của EU, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Vilnius, hai bên sẽ ký kết sơ bộ các hiệp định về liên kết và khu vực thương mại tự do và sâu rộng giữa EU và Armenia.





