ASEAN + 3 sắp khởi động kho dự trữ gạo khẩn cấp

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)



ASEAN và ba nước Trung-Nhật-Hàn sắp khởi động kho dự trữ gạo khẩn cấp vào tháng 10 năm nay chính là một thử nghiệm. Cơ chế này sẽ tuân thủ chuẩn tắc thương mại, triển khai hợp tác tương trợ khu vực.Khi gặp thiên tai bất ngờ ảnh hưởng trên phạm vi lớn, kho dự trữ sẽ có thể cung cấp gạo một cách linh hoạt và hữu hiệu cho người dân cần gấp lương thực, nhằm thiết thực đảm bảo an ninh lương thực và ổn định giá gạo trong khu vực.Nhìn chung, sản xuất lương thực của các nước Đông Nam Á trong sáu tháng đầu năm nay đã được tăng trưởng vững chắc, sản lượng và lượng xuất khẩu của các nước xuất khẩu gạo chủ yếu như Thái Lan, Việt Nam và Campuchia đã tăng lên.Theo số liệu của Việt Nam, xuất khẩu gạo năm nay có thể sẽ vượt 7 triệu tấn. Dự tính tổng sản lượng lúa gạo cả năm sẽ đạt khoảng 40 triệu tấn, tăng 880.000 tấn so với năm 2010.Tuy nhiên, do tác động của nhiều nhân tố, giá gạo thế giới đã tăng khá mạnh kể từ tháng 7. Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan cho rằng một trong những nguyên nhân là chính phủ mới Thái Lan sắp nhậm chức cam kết đẩy mạnh thu mua gạo của nông dân, khiến giá xuất khẩu tăng, trong khi nhu cầu trên thị trường quốc tế vẫn lớn.Còn các nhà phân tích lại lý giải vì nông dân Mỹ, nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới, đã chuyển từ trồng lúa sang trồng các hoa màu khác có thu nhập cao hơn.