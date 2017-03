Australia: Các siêu thị lớn phụ thuộc hàng nhập khẩu

Coles là một trong hai chuỗi siêu thị lớn nhất tại Australia. (Ảnh: Quang Minh/Vietnam+)

Theo Quang Minh/Sydney (Vietnam+)



Một nghiên cứu gần đây do hãng Fairfax thực hiện cho thấy Coles và Woolworths đã yêu cầu các chi nhánh của mình tự sản xuất hoặc đặt làm nhãn hiệu riêng cho các mặt hàng mang tính địa phương như thực phẩm đông lạnh, các loại dầu, gạo, nước sốt, mì ống, cá ngừ, hoa quả và rau đóng hộp với tỷ lệ hàng nội địa chiếm 20%.Hợp đồng thuê làm nhãn hiệu riêng cho những siêu thị này thường rơi vào tay các công ty chế biến lớn ở nước ngoài như châu Âu và Bắc Mỹ. Điều này có nghĩa cùng một sản phẩm đóng hộp của Coles hoặc Woolworths nhưng có thể được bày bán tại NewYork, London dưới nhãn hiệu khác.Theo một nghiên cứu khác của Đại học Quốc gia Australia (ANU), chuỗi cung ứng nhãn hiệu riêng cho các siêu thị chủ yếu là từ các xưởng chế biến hoa quả tại Nam Phi và dứa thì từ Thái Lan.Các nhà máy này được thế giới coi là nơi sản xuất hàng đầu và là cứu cánh cho hàng nghìn nông dân.Nhà nghiên cứu Libby Hattersley cho biết: "Một nhà máy đóng hộp có thể nhận đơn đặt hàng cho hơn 100 siêu thị. Họ chỉ cần dán nhãn hiệu riêng theo đơn đặt hàng lên vỏ hộp rồi chuyển tới tận nơi. Mặc dù phần lớn các mặt hàng mang nhãn hiệu riêng của Coles và Woolworths hiện được sản xuất trong nước nhưng số lượng đặt hàng cũng có xu hướng tăng mạnh, chủ yếu là từ Canada, New Zealand, Mỹ, Malaysia, Hy Lạp, Thái Lan, Nam Phi, Trung Quốc, Pháp, Bỉ, Peru và Swaziland."Các siêu thị trên cho biết họ phải phụ thuộc vào hàng nhập khẩu do mùa màng trong nước thất thu vì hạn hán và lũ lụt. Bên cạnh đó, giá đồng đôla Australia ở mức cao trong thời gian dài cùng nhân công rẻ mạt ở các nước trên khiến những siêu thị này buộc phải lựa chọn tăng cường nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, số lượng các mặt hàng được đặt làm nhãn hiệu riêng thường được giữ bí mật tuyệt đối và có những điều kiện ràng buộc nhất định trong hợp đồng.