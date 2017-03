Australia và Trung Quốc tăng giao dịch nhân dân tệ

Theo ông Swan: "Sáng kiến quan trọng này sẽ đưa hai nền kinh tế của Australia và Trung Quốc tiến gần nhau hơn trên cơ sở trao đổi thương mại bằng đồng Nhân dân tệ, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Australia."



Sáng kiến này cũng sẽ giúp phát triển các sản phẩm tài chính và đầu tư do đồng Nhân dân tệ chi phối cũng như xây dựng các liên kết ngân hàng và tài chính bằng đồng Nhân dân tệ.



Ông Swan gặp người đứng đầu ngành tài chính Hong Kong trong chuyến công du tới Trung Quốc nhằm thảo luận khả năng tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.



Theo kết quả đạt được, các nhà lãnh đạo ngân hàng và doanh nghiệp của Australia và Hong Kong sẽ tham gia hội nghị do Bộ Ngân khố, Ngân hàng Dự trữ Australia và Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đồng tổ chức.



Hội nghị đầu tiên sẽ diễn ra tại thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales vào năm 2013 và lần kế tiếp là tại Hong Kong vào năm 2014.





