Ba loại sữa bột Trung Quốc chứa chất gây bệnh tim

Trẻ em nên dùng sữa chứa trans-fat càng ít càng tốt. Ảnh: SCMP.



Theo Trúc Quỳnh (TP/South China Morning Post, China Daily)

Mỗi 100 gram sữa của ba nhãn hiệu trên chứa 0,4-0,6 gram axít béo chuyển hóa, South China Morning Post thông báo kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm do báo này ủy quyền.Bao bì của ba loại sữa bột không có thông tin về chất béo chuyển hóa, dù hàm lượng nằm trong giới hạn an toàn của Trung Quốc và quốc tế. Giới chuyên gia khuyến cáo các bậc cha mẹ nên tránh cho con mình ăn thực phẩm chứa loại axit béo có hại này.“Sữa bột là nguồn dinh dưỡng chính của trẻ, nên việc uống sữa mỗi ngày nghĩa là lượng chất có hại được đưa vào cơ thể trẻ có thể rất cao. Tốt hơn là nên tiêu thụ càng ít trans-fat càng tốt, đặc biệt đối với trẻ nhỏ”, ông William Chui Chun-ming, Chủ tịch Hội Dược sĩ Hong Kong, khuyến cáo.Theo giáo sư nhi khoa Ellis Hon Kam-lun ở Trung Quốc, nếu chất béo chuyển hóa chiếm phần nhiều trong lượng chất béo được đưa vào cơ thể trẻ thì sẽ ảnh hưởng sự phát triển của não và mắt. Tiêu thụ chất béo trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh tim mạch. Chất béo chuyển hóa có trong thực phẩm tự nhiên, hoặc xuất hiện trong quá trình chế biến.Sau vụ bê bối sữa nhiễm chất melamine khiến 6 trẻ sơ sinh thiệt mạng năm 2008, nhiều người dân Trung Quốc đang quay lưng với sữa nội để chuyển sang dùng sữa ngoại. Tình trạng người đại lục đổ sang Hong Kong vơ vét sữa ngoại khiến chính quyền đặc khu gần đây phải đặt hạn mức số lon sữa mà mỗi khách hàng được phép mua, nhằm tránh tình trạng khủng hoảng thiếu ở thị trường này.Codex, cơ quan quốc tế đặt ra giới hạn an toàn trong thực phẩm, quy định hàm lượng chất béo chuyển hóa trong sữa bột trẻ em không được vượt quá 3%. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, hàm lượng chất béo chuyển hóa không được vượt quá 0,5 gram cho mỗi bữa ăn. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người lớn không nên tiêu thụ quá 2 gram trans-fat mỗi ngày.