Ba nước ĐNA hợp tác ngăn đà giảm giá của cao su

Theo Gapkindo, ba nước sản xuất cao sự tự nhiên hàng đầu thế giới, chiếm tới 70% sản lượng toàn cầu, là Indonesia, Malaysia và Thái Lan có thể thỏa thuận cùng thực hiện một số biện pháp để bình ổn giá cao su, trong đó có việc ba nước cần đạt được ngay một thỏa thuận ba bên về mức giá thấp nhất có thể, được các nhà sản xuất của mỗi nước chấp nhận, giá mặt hàng này không tiếp tục giảm hơn nữa trên các thị trường quốc tế. Ngoài ra, còn có những biện pháp khác, chẳng hạn như hạn chế xuất khẩu, lập kế hoạch quản lý nguồn cung, hay thống nhất về hạn ngạch xuất khẩu.



Ông Asri Sutan Amir cho biết, trong cuộc gặp mới đây, Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Gita Wirjawan và Thứ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, Nuttawut Saikua đã trao đổi về vấn đề này, và hai bên đã đồng ý sẽ thực hiện "các biện pháp thích hợp" để ngăn chặn đà xuống giá liên tục của cao su. Các quan chức nông nghiệp cấp cao Thái Lan cũng sẽ có cuộc gặp trao đổi tương tự với Bộ Trồng trọt và Hàng hóa Malaysia trong tuần này.



Giá cao su kỳ hạn giao tháng 10/2012 đã giảm 5,1%, đóng cửa ở mức 231,7 yen/ kg (khoảng 2,89 USD/kg), mức thấp nhất kể từ ngày 11/11/2009, tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, do các mối lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu.



Như vậy, trong quý II/2012 giá cao su kỳ hạn đã giảm tổng cộng 29%, mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ông Asri Sutan Amir cho rằng với vị trí chi phối nguồn cung cao su tự nhiên thế giới, Indonesia, Malaysia và Thái Lan nên thiết lập một mức giá tối thiểu “lý tưởng,” phù hợp đối với cả bên mua lẫn bên bán là 4 USD/kg.



Gapkindo đã cảnh báo rằng nông dân có thể giảm khai thác mủ do giá cao su giảm mạnh, khiến sản lượng cao su của Indonesia sẽ giảm 9,7%, xuống 2,8 triệu tấn, trong đó xuất khẩu chiếm 2,3 triệu tấn và 0,5 triệu tấn tiêu thụ nội địa, thấp hơn các mức dự báo 2,95 triệu tấn hồi đầu năm và ba triệu tấn hồi tháng Hai của Hiệp hội.



Gapkindo cho biết, so với cùng kỳ năm 2011, trong ba tháng đầu năm 2012, sản lượng cao su của Indonesia chỉ đạt 700.000 tấn, giảm 6%, trong đó xuất khẩu chiếm 564.320 tấn, giảm 10%, kéo theo giá trị xuất khẩu cũng giảm 34,94% xuống 1,98 tỷ USD.



Trung Quốc hiện là khách mua cao su tự nhiên lớn thứ hai của Indonesia, chủ yếu để sản xuất lốp xe, sau Mỹ, ở mức khoảng 409.377 tấn/năm.





Theo Việt Tú (TTXVN)