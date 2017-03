Bangladesh đóng cửa hàng trăm nhà máy may mặc

Đống đổ nát của nhà máy may ở Dhaka, ngày 12/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo TTXVN



Ông Shahidullah Azim thuộc Hiệp hội các nhà Sản xuất và Xuất khẩu May mặc Bangladesh cho biết bắt đầu từ ngày 14/5, tất cả các nhà máy ở khu công nghiệp Ashulia thuộc ngoại ô thủ đô Dhaka, sẽ bị đóng cửa vô thời hạn nhằm bảo đảm an toàn cho các nhà máy này, trong bối cảnh đội ngũ công nhân có những biểu hiện gây bất ổn.Hiện mọi hoạt động tại khu công nghiệp này đã tạm thời bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.Cảnh sát trưởng địa phương cho biết sáng 13/5, các công nhân tại 80% số nhà máy ở Asulia đã đình công để đòi tăng lương cũng như đòi xử tử hình chủ sở hữu tổ hợp may mặc Rana Plaza ở thị trấn Savar, ngoại ô thủ đô Dhaka, bị sập ngày 24/4 vừa qua.Phần lớn các nhà máy may mặc hàng đầu ở Bangladesh được đặt tại Asulia và hầu như không hoạt động kể từ sau thảm họa sập tòa nhà 9 tầng Rana Plaza khiến 1.127 người thiệt mạng.Trong một diễn biến liên quan, quân đội Bangladesh ngày 13/5 thông báo chấm dứt cuộc tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong thảm họa trên. Chỉ huy lực lượng tìm kiếm cho biết họ đang chuyển giao công việc lại cho các nhà quản lý dân sự và dự kiến đội tìm kiếm sẽ quay trở lại doanh trại trong vòng 24 giờ tới.