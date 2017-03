Báo động về tình trạng nợ nần của Chính phủ Mỹ

Đó là lời cảnh báo đưa ra ngày 12/6 của tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới Deloitte Touche Tohmatsu Limited có trụ sở tại thành phố New York, bang New York.



Báo cáo của tập đoàn có mạng lưới hoạt động tại hơn 150 quốc gia cho biết, nếu cộng cả các khoản lãi suất phải trả cho số tiền nợ, tổng khoản nợ thực tế của Chính phủ liên bang Mỹ hiện đã ở mức xấp xỉ 16.000 tỷ USD, chứ không phải hơn 15.700 tỷ như các số liệu hiện có.



Giám đốc Deloitte, đồng thời là tác giả bản báo cáo, ông Bill Eggers cảnh báo: “Cuộc khủng hoảng nợ của Mỹ có khả năng lớn hơn nhiều so với chúng ta nghĩ.”



Với tỷ lệ 3%, riêng khoản lãi suất phải trả cho món tiền nợ hiện nay trong vòng một thập kỷ tới cũng đã lên tới 4.200 tỷ USD.



Ông Eggers cho rằng vấn đề nợ của Mỹ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ một khi các nhà đầu tư không còn hứng thú cho vay thêm tiền nữa.



Theo báo cáo, hiện nay nước ngoài đang nắm giữ khoảng 5.000 tỷ USD trái phiếu của Chính phủ Mỹ, trong đó Trung Quốc và Nhật Bản mỗi nước nắm giữ khoảng 1.000 tỷ USD, tiếp đó là Brazil, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ.



Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 5/2012, tổng mức nợ của Mỹ là 15.770 tỷ USD, chiếm 102% GDP, trong đó nợ công là hơn 11.000 tỷ và nợ trong nội bộ chính phủ là 4.760 tỷ USD.



Do hậu quả của cuộc đại khủng hoảng, từ năm 2008 đến nay, khoản nợ của Mỹ tăng chóng mặt, năm 2008 tăng thêm 1.000 tỷ USD, năm 2009 tăng thêm 1.900 tỷ, năm 2010 tăng thêm 1.700 tỷ USD và năm 2011 tăng thêm là 1.200 tỷ USD.



Trong vài năm qua, Quốc hội Mỹ đã phải nhiều lần thông qua đạo luật tăng mức trần nợ, hiện nay được phép lên 16.394 tỷ USD.





(TTXVN)