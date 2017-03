Bảo hiểm mất hàng chục tỷ USD vì lũ lụt Thái Lan

Những chiếc xe của nhà máy lắp ráp ôtô Honda ở tỉnh Ayutthaya, phía bắc thủ đô Bangkok bị ngâm trong nước lũ ngày 19/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những chiếc xe của nhà máy lắp ráp ôtô Honda ở tỉnh Ayutthaya, phía bắc thủ đô Bangkok bị ngâm trong nước lũ ngày 19/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)



Ông Lutz nói rằng những thiệt hại trên bao gồm tiền bồi thường cho các chủ thầu xây dựng ở Thái Lan cũng như các nhà chế tạo trên khắp thế giới bị gián đoạn sản xuất do việc đóng cửa các nhà máy ở Thái Lan.Ông nói: "Đối với Thái Lan, đây là một thảm họa gây tốn kém nhất về giá trị bảo hiểm, cho dù tính cả thảm họa năm 2004 và các cuộc đụng độ bạo lực hồi năm ngoái. Thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua gây ra lớn hơn nhiều."Ông Lutz đưa ra số liệu tính toán của một đại diện bảo hiểm của Thái Lan với thiệt hại lên tới 30 tỷ USD cho dù vẫn còn quá sớm để thẩm tra số liệu này.Ông Lutz còn lưu ý rằng việc tính toán thiệt hại thực tế do trận lũ lụt vừa qua gây ra có thể mất nhiều năm, liên quan đến việc đánh giá những thiệt hại kinh doanh đối với Thái Lan do các nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào các nước khác như Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ để giảm rủi ro do tập trung sản xuất vào một nước.Tính đến cuối tháng 10, đã có hơn 400 công ty Nhật Bản phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản lượng do lũ lụt ở Thái Lan. Do vậy, theo ông Lutz, thảm họa trên sẽ khiến ngành bảo hiểm phải đánh giá lại những rủi ro về thời tiết và các thảm họa thiên nhiên khác đối với các vùng công nghiệp đang tăng trưởng nhanh chóng ở châu Á, mà nhiều trong số đó nằm ở những khu vực dễ bị động đất, bão lụt.Trong báo cáo hồi đầu tháng này, Standard & Poor's cho biết các tập đoàn bảo hiểm phi nhân thọ của Thái Lan có thể thu được tổng số tiền đóng bảo hiểm khoảng 4,7 tỷ USD trong năm nay, điều này có nghĩa ngành bảo hiểm toàn cầu phải mất nhiều năm mới có thể bù lại được những thiệt hại do trận lũ lụt vừa rồi ở Thái Lan.Allianz cho biết lũ lụt ở Trung Quốc hồi tháng 10/2010 gây thiệt hại về kinh tế 18 tỷ USD, đứng đầu trong danh sách những trận lũ lụt gây thiệt hại nhiều nhất trên thế giới từ năm 2000 đến năm 2010.Lũ lụt ở Australia hồi tháng 12 năm ngoái đứng ở vị trí thứ năm với 5,1 tỷ USD.Lũ lụt vừa qua ở Thái Lan đã cướp đi sinh mạng 562 người kể từ cuối tháng Bảy và làm ngập lụt khoảng 900 nhà máy ở bảy vùng công nghiệp phía Bắc Bangkok, đồng thời làm gián đoạn chuỗi cung cấp của nhiều công ty quốc tế, nhất là các công ty trong ngành chế tạo ôtô và ổ đĩa cứng máy tính (HDD), trong đó có Toyota Motor Corp, Sony Corp và Lenovo Group Ltd.Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết thảm họa trên có thể lấy đi 2,5-3 điểm phần trăm tốc độ tăng trưởng GDP của nước này.