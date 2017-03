Bất ổn tại Síp hỗ trợ giá vàng tăng tuần tới

Sau phiên tăng mạnh trước đó, kim loại quý hôm 22/3 quay đầu đi xuống và kết thúc tuần ở mốc 1.609,20 USD một ounce, mất gần 6 USD. Cùng lúc, giá vàng giao cuối tháng tư trên sàn Comex của New York cũng suy yếu và chốt ngày quanh 1.606 USD một ounce. Tính cả tuần, kim loại quý vẫn tăng gần 1% giá trị.







Giá vàng thế giới được hỗ trợ trước những bất ổn tại Síp. Ảnh: Kitco



Theo Lệ Chi (VNE)



Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 20.960 đồng của các ngân hàng thương mại sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 40,67 triệu đồng (chưa gồm các loại phí, thuế...). Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước của các thương hiệu chốt ngày 22/3 quanh 43,87-43,94 triệu đồng, tức còn cao hơn giá quốc tế trên dưới 3,2 triệu đồng.Những ngày qua, sau thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng phiên đầu tiên vào tuần tới và chính thức can thiệp thị trường, khoảng chênh giữa giá trong nước và quốc tế liên tục co hẹp. Từ mức gần 4 triệu đồng hôm đầu tuần, nay độ vênh xuống trên dưới 3,2 triệu đồng.Hiện nay, những bất ổn tại Síp khiến nhà đầu tư lo lắng. Sau khi yêu cầu đánh thuế tiền gửi bị Quốc hội bác bỏ, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã dọa nước này nếu thứ Hai tới không đưa ra được giải pháp nào thì chương trình hỗ trợ khẩn cấp thanh khoản sẽ bị hủy bỏ.Những thông tin mới cho thấy nền tài chính Síp có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa tới khả năng phục hồi của toàn châu Âu. Do vậy, nhà đầu tư lo lắng và sẽ tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.Theo khảo sát của Kitco.com, trong số 28 người tham gia trả lời phỏng vấn, gồm các chuyên gia, nhà đầu tư... có tới 22 ý kiến cho rằng giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi chỉ 4 người nhìn nhận giá giảm và 2 giữ quan điểm trung lập.