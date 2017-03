Bầu cử Mỹ và cuộc họp Fed sẽ quyết định giá vàng

Bên cạnh đó, một số sự kiện quan trọng khác như cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật cũng sẽ có tác động đến thị trường rất quan trọng này.





Theo Hà Linh (VNN/ BLB, Kitco)

Tuy nhiên, nhìn chung yếu tố có tính quyết định then chốt tới giá vàng vẫn là sự liên xuống của đồng USD.Trong khoảng 2 tuần qua, vàng đã rời xa khỏi đỉnh cao lập hồi giữa tháng do đồng USD hồi phục sau chuỗi ngày giảm thê thảm. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của Sở giao dịch hàng hóa New York chốt phiên cuối tuần qua ở mức 1.357,6 USD/ounce (tăng 2,45% trong tuần). Giá bạc giao tháng 12 tăng 6,26% lên 24,564 USD/ounce.Ron Coby, đồng sáng lập của Quỹ Coby Lamson Capital Management, đồng thời là chuyên gia tư vấn giao dịch hàng hóa, cho biết, đồng USD có thể đã sẵn sàng lập đáy, và nếu đúng như vậy, rất nhiều thị trường tài chính khác, bao gồm cả các thị trường kim loại quý hiếm sẽ có chứng kiến một sự đảo chiều.“Chúng tôi chưa thấy tín hiệu nào, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý đón nhận chúng. Nếu Fed không đưa ra những quyết định theo như kỳ vọng của thị trường trong tuần này, hoặc nếu họ có làm như đã đánh tín hiệu đi chăng nữa, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một đợt bán mạnh theo những thông tin đó, một dạng của “mua khi còn bí ẩn, và bán khi thông tin đã ra”, Ron Coby dự báo.Coby cho biết, ông tin vào xu hướng tăng giá của vàng, nhưng cho biết thị trường sẽ chứng kiến một đợt đi xuống bởi vì có quá nhiều dự đoán về chính sách nới lỏng tiền tệ (QE2) của Fed trong cuộc họp ngày 3/11 tới và tất cả đều đã được phản ánh vào giá.“Chúng tôi đã có động thái phòng thủ đối với các hợp đồng dài hạn. Điều gì cũng có thể xảy ra, do vậy chúng tôi muốn xem thị trường phản ứng như thế nào đã”, Coby cho biết.Tom Pawlicki, một chuyên gia phân tích của MF Global, cho biết, trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và cuộc họp FOMC vào thứ Ba và Thứ Tư tgowis, giá vàng có thể sẽ nằm trong khoảng 1.315-1.350 USD.“Áp lực sẽ đến từ khả năng quốc hội mới tập trung vào cắt giảm chi tiêu và dường như là FOMC sẽ đưa ra một gói nới lỏng tiền tệ nhỏ hơn dự đoán”, Tom Pawlicki nói.Theo tập đoàn tài chính Barclays Capital, FOMC sẽ đưa ra gói QE2 dần dần với 100 tỷ USD tiền mua tài sản/tháng, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ chưa có động thái gì mới.“Chúng tôi nghĩ rằng quyết định của FOMC sẽ làm thị trường thất vọng và quyết định của ECB và BoE thì đúng như kỳ vọng của thị trường”.Liên quan tới cuộc bầu cử và tác động tới đồng USD, nếu đảng Cộng hòa nắm được Hạ viện và giảm đa số tại Thượng viện, thì điều đó sẽ đi đúng theo kỳ vọng của thị trường và như vậy sẽ có ít tác động đến đồng USD.Gold Core cho biết, nếu đảng Cộng hòa có số lượng thành viên ở quốc hội gia tăng, thì thông thường họ không thích vàng.“Vàng tăng giá nhiều hơn trong các thời kỳ mà quyền lực thuộc về Dân chủ bởi họ thường ít bảo thủ về mặt tài khóa hơn đối thủ Cộng hòa. Tuy nhiên, trong lịch sử gần đây, dưới thời Cộng hòa, Thổng thống George Bush đã chi tiền rất bạo tay. Vàng có thể sẽ có nhiều biến động trong tương lai gần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới”.Leonard Kaplan, chủ tịch quỹ Prospector Asset Management, cho biết nếu không tính tới cuộc bầu cử, vàng và các loại kim loại quý khác, nói chung, vẫn đang được hỗ trợ mạnh bởi lãi suất thấp.“Khi mà Trung Quốc tăng lãi suất thêm 0,25%, vàng sẽ giảm 30 USD. Và nếu Mỹ và châu Âu cũng làm như vậy, vàng sẽ giảm thực sự. Tuy nhiên, có thể điều đó sẽ xảy ra trong vài năm tới”.