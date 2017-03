Bảy vấn đề lo ngại của Mỹ Latinh trong năm 2012

Cảng biển Santos, Brazil. (Ảnh: Internet) Cảng biển Santos, Brazil. (Ảnh: Internet)





Một là tác động của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Hai là kinh tế Mỹ tăng trưởng yếu.

Ba là những điều chỉnh chính sách nhằm duy trì nhu cầu nội địa.

Bốn là nguy cơ nguồn vốn bên ngoài bị thắt chặt.

Năm là tình trạng buôn bán ma tuý và bạo lực.

Sáu là những cải cách cấu trúc chưa được thực hiện.

Bảy là các cuộc bầu cử.

Những khó khăn của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ lan rộng ra toàn thế giới, đặc biệt là Mỹ, thông qua các thị trường tài chính và lĩnh vực ngân hàng, cộng hưởng với lòng tin vốn đã yếu của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Dù Eurozone không tan rã, khu vực Mỹ Latinh sẽ vẫn cảm nhận được tác động thông qua việc thương mại, tín dụng, du lịch và đầu tư giảm.Triển vọng kinh tế của Mỹ rất quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng của khu vực Mỹ Latinh vì Washington vẫn là đối tác thương mại và đầu tư cơ bản của nhiều nước trong khu vực. Dự báo, dù kinh tế Mỹ không rơi vào suy thoái nhưng sẽ chỉ tăng trưởng 1,3% trong năm 2012 so với mức 1,7% của năm 2011.Với việc nhu cầu bên ngoài tăng trưởng chậm lại, các nhà hoạch định chính sách khu vực Mỹ Latinh đang cố gắng duy trì và kích thích các động lực trong nước bằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ và tài chính để tránh nguy cơ kinh tế suy thoái. Các quan chức, đặc biệt tại Brazil và Argentina, cũng thực hiện các biện pháp bảo vệ để hạn chế nhập khẩu. Mối nguy hiểm là một số nước, như Brazil, đang nới lỏng chính sách dù lạm phát vẫn ở mức cao.Do cuộc khủng hoảng, các ngân hàng châu Âu sẽ trở nên thận trọng hơn và áp dụng các quy định mới để củng cố báo cáo quyết toán của mình. Điều này làm cho nguồn tài chính thương mại và tín dụng tư nhân sẵn có khác dành cho những người đi vay tại khu vực Mỹ Latinh giảm đi, như đã từng xảy ra năm 2008. Việc phát hành trái phiếu chủ quyền sẽ trở nên khó khăn hơn và một số quốc gia nhỏ có thể phụ thuộc hơn vào các nguồn tài chính đa phương. Một cuộc suy thoái toàn cầu mới hay những rối loạn trên các thị trường tài chính cũng sẽ ảnh hưởng đến các dòng tiền chảy vào khác như đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nước ngoài, kiều hối.Tội phạm có tổ chức và tình trạng bạo lực có liên quan đến buôn bán ma tuý là một thách thức an ninh lớn đối với khu vực, đe dọa làm giảm hiệu quả quản lý của một số chính phủ. Tội phạm đã can thiệp vào đời sống chính trị ở nhiều nước, đặc biệt là khu vực Trung Mỹ, và gây thiệt hại cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế.Khu vực Mỹ Latinh sẽ tiếp tục phải chịu đựng những yếu điểm về cấu trúc làm giảm khả năng cạnh tranh và cản trở sự tăng trưởng mạnh và bền vững. Cải cách cần được thực hiện trong lĩnh vực như lao động, luật cạnh tranh, thuế và giáo dục. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với các nước không phải là nước xuất khẩu nguyên liệu mạnh, đòi hỏi phải nâng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nội địa, và đối với những nước cần nâng mức thuế thu nhập và đa dạng hoá nguồn thu ngân sách.Trong năm 2012, các cuộc bầu cử tại Mexico và Venezuela sẽ thu hút sự chú ý của dư luận. Việc hoạch định chính sách của những nước này có tác động lớn đến triển vọng phát triển của nền kinh tế thế giới.