Belarus áp dụng chính sách thả nổi tỷ giá đồng rúp

Kết quả các phiên giao dịch đầu tiên sau khi thả nổi xác nhận tỷ giá đồng rúp của Belarus so với các đồng tiền chủ chốt như sau: 1 USD bằng 8.600 rúp Belarus (so với tỷ giá chính thức do Ngân hàng trung ương nước này quy định là 1 USD đổi được 5.347 rúp một ngày trước đó); 1 rúp (Nga) bằng 350 rúp (Belarus) và 1 euro đổi được 12.100 rúp (Belarus).



Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Belarus, ông Taras Nadolnyi hy vọng cùng với thời gian, tỷ giá rúp/USD sẽ trở lại mức 5.347 rúp/USD.



Trong khi đó, nhà kinh tế Yaroslav Romanchuk lại khẳng định, đồng rúp Belarus còn tiếp tục mất giá và rơi xuống mức 1 USD "ăn" 10.000 rúp, vì tính từ đầu năm tới nay, đồng rúp Belarus đã mất giá 1,79 lần so với đồng USD theo tỷ giá chính thức và 2,87 lần theo giá chợ đen.



Đây là một đòn mạnh giáng vào nền kinh tế nói chung và nền công nghiệp nói riêng của Belarus.



Do đồng rúp Belarus liên tục mất giá, thu nhập thực tế của người lao động nước này đã giảm từ 500 USD xuống còn 230 USD/tháng và trợ cấp hưu trí chỉ còn khoảng 80-85 USD/tháng, khiến hơn 25% số dân Belarus rơi vào tình trạng có thu nhập dưới mức nghèo khổ.





(TTXVN/Vietnam+)