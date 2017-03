Bentley thu hồi 99 mẫu vì... lỗi biểu tượng trang trí

Biểu tượng trang trí của Bentley. (Nguồn: Internet)



Theo Huy Bình (Vietnam+)



Các mẫu xe bị thu hồi lần này mang thương hiệu Arnage Series, Azure và Brooklands. Những mẫu xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2006 tới tháng 3/2009.Lý do thu hồi là do phần biểu tượng trang trí trên nắp capô có hình chữ “Flying B” có thể bị ăn mòn tới mức không thể co lại được trong trường hợp xảy ra va chạm. Điều này có thể gây mất an toàn cho người đi bộ.Bentley Trung Quốc cho biết họ sẽ thay thế miễn phí hình chữ trang trí này bằng cái mới hơn và không bị gỉ.Hãng Bentley được thành lập tại Anh vào năm 1919. Từ năm 1998, tập đoàn Volkswagen của Đức đã trở thành chủ sở hữu của Bentley.