BHP hoãn mở rộng dự án mỏ 20 tỷ USD ở Australia

BHP Billiton ngày 22/8 cho biết, lợi nhuận của tập đoàn đã giảm 35% do giá quặng sắt, than đá, nicken và nhôm đều sụt giảm.



Trước tình hình đó, BHP Billiton tuyên bố từ nay tới tháng 6/2013 sẽ không thông qua bất kỳ dự án mới nào.



Năm ngoái, lợi nhuận của BHP Billiton đạt lợi nhuận cao kỷ lục là 23,6 tỷ USD.



Hoạt động triển khai mở rộng dự án Olympic Dam, nơi có lượng urani lớn nhất thế giới, là một trong ba dự án lớn từng được dự kiến trình ban điều hành BHP Billition vào tháng 12/2012.



Giám đốc điều hành BHP, Marius Kloppers cho biết, BHP Billition sẽ xem xét lại dự án Olympic Dam và tìm công nghệ mới nhằm tăng cường tính kinh tế của dự án.



Do vậy, BHP Billition không thể quyết định triển khai dự án Olympic Dam theo thời gian đã thỏa thuận với chính quyền bang Nam Australia.



Cùng với dự án Olympic Dam, BHP Billiton cũng buộc phải ngưng mở rộng các cơ sở xuất khẩu quặng sắt tại khu vực Tây Australia.



Các chuyên gia kinh tế nhận định, động thái của BHP Billition là tín hiệu mạnh mẽ nhất báo hiệu giai đoạn bùng nổ trong ngành khai mỏ Australia sắp kết thúc.



BHP Billiton đang thực hiện khoảng 20 dự án trị giá 22,8 tỷ USD và chi tiêu gần 1 tỷ USD/tháng vào các hoạt động khai thác quặng sắt tại Australia.





