Bồ Đào Nha không cần cứu trợ sau khi bán trái phiếu

Theo Thời báo tài chính (Anh), ngay sau khi bán xong trái phiếu chính phủ kỳ hạn bốn năm và 10 năm, với tổng trị giá 1,25 tỷ euro, Lisbon nói rằng Bồ Đào Nha không cần đến sự trợ giúp về tài chính của cộng đồng quốc tế.



Bộ trưởng Tài chính nước này, ông Fernando Teixeira dos Santos khẳng định: “Với kết quả này, Bồ Đào Nha không cần đến sự giúp đỡ từ bên ngoài.”



Tuy nhiên, Lisbon phải trả lãi suất 6,71%/năm cho trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thấp hơn ngưỡng 7% mà chính phủ cho rằng nếu ở mức này là không ổn định và Bồ Đào Nha sẽ phải tìm đến trợ giúp tài chính từ bên ngoài.



Giới phân tích cho rằng, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm 10/1 đã can thiệp vào thị trường trái phiếu khu vực eurozone bằng cách mua trái phiếu chính phủ của Bồ Đào Nha, đã giúp nước này chỉ phải trả lãi suất dưới 7% cho trái phiếu kỳ hạn 10 năm như trên.



Ngay sau khi có kết quả bán trái phiếu, Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha đã công bố số liệu mới nhất cho thấy, nguồn vốn mà ECB cho các ngân hàng thương mại nước này vay đã tăng lên 40,9 tỷ euro trong tháng 12/2010 (so với 37,9 tỷ trong tháng 11) và là tháng có mức tăng đầu tiên kể từ tháng 8/2010.



Kết quả bán trái phiếu của Bồ Đào Nha cũng làm vơi nhẹ nỗi lo ở thị trường trái phiếu khu vực eurozone và giúp thị trường trái phiếu ở Bỉ tăng giá.



Bồ Đào Nha cần bán số trái phiếu trị giá khoảng 20 tỷ euro trong cả năm nay để chi cho ngân sách và trả nợ. Nước này cũng đã có kế hoạch bán trái phiếu mới trong quý I/2011 thông qua các ngân hàng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cảnh báo Bồ Đào Nha có thể sẽ phải theo chân Hy Lạp và Ireland trong việc tìm kiếm gói cứu trợ tài chính khẩn cấp do nền kinh tế đình đốn./.





Theo Ngân Bình (TTXVN/Vietnam+)