Bồ Đào Nha trước nguy cơ nối gót Hy Lạp

Chính phủ Bồ Đào Nha vừa công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu nhằm tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ tương tự như Hy Lạp. Kế hoạch này bao gồm các biện pháp cắt giảm phúc lợi xã hội, giảm đầu tư nước ngoài, giảm nhân lực và bán một số tài sản trong khu vực công, tăng thuế thu nhập đánh vào người giàu. Tuyên bố này đưa ra 2 ngày trước khi Bồ Đào Nha dự định bán 750 triệu euro (1,02 tỷ USD) trái phiếu ra thị trường tài chính quốc tế. Trước đó, Bồ Đào Nha và một số thành viên khác được xếp vào nhóm có nguy cơ thâm hụt ngân sách cao nối gót Hy Lạp.

Người Bồ Đào Nha lo lắng trước kế hoạch cắt giảm nhân lực để tiết kiệm ngân sách của chính phủ nước này. Ảnh: AP

Trước nguy cơ hiệu ứng domino khủng hoảng hàng loạt, hôm qua châu Âu tuyên bố sẽ khởi tạo quỹ cứu trợ tài chính của khu vực. Quỹ này có mục đích gìn giữ tình bền vững của đồng tiền chung châu Âu trước những sự cố như của Hy Lạp. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản ứng từ những nhà kinh tế chủ chốt của Ngân hàng Trung ương châu Âu, do họ lo sợ quỹ có thể bị sử dụng sai mục đích. Còn Pháp thì quan ngại rằng sẽ mất nhiều năm trời để lập quỹ.

Mặc dù vậy, những thông tin này cũng khá tích cực đối với giá trị đồng euro. Euro tăng giá nhẹ so với đôla Mỹ sáng nay, đạt 1,3630 USD đổi một euro. Chỉ số ICE U.S. Dollar tiếp tục giảm nhẹ từ 80,445 xuống còn 80,404.

Thị trường hối đoái quốc tế đêm qua đánh dấu sự mất giá mạnh của đồng bảng Anh so với đôla Mỹ và đồng euro. Nguyên nhân chính khiến đồng bảng mất 0,4% giá trị so với đôla Mỹ và 0,5% so với đồng euro là các nhà đầu tư lo ngại ảnh hưởng của cuộc bầu cử sắp tới tại nước Anh có thể lan sang thị trường tài chính. Cuối phiên giao dịch ngày 8/3 tại New York, một bảng Anh chỉ còn đổi được 1,5063 USD, giảm so với mức 1,5152 USD.

Đến sáng nay, đồng yen mạnh lên so với 16 loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất khi các nhà xuất khẩu lớn của Nhật Bản đưa tiền lời về nước trước khi kết thúc năm tài chính. So với đồng bảng Anh và đồng won của Hàn Quốc, đồng yen tăng giá 0,8% trong sáng nay, sau khi tăng từ mức 90,31 lên 90,03 yen đổi được một USD hôm qua.

Giá vàng cũng giảm mạnh trên thị trường quốc tế trước hoạt động bán ra thu lãi của giới đầu tư. Vàng giao tháng 4 giảm giá 13 USD, tương đương 1% và đứng ở mức 1.124 USD một ounce vào cuối phiên giao dịch ngày 8/3 tại New York.

Dầu thô có phiên tăng giá mạnh nhất trong vòng 8 tuần qua khi giá dầu được hỗ trợ mạnh bởi các dự báo về triển vọng sáng sủa của tình hình kinh tế thế giới. Dầu thô ngọt, nhẹ, giao tháng Tư tăng 37 cent, đạt 81,87 USD một thùng.

Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ AIG vừa công bố giá trị bản hợp đồng bán lại công ty bảo hiểm nhân thọ American Life cho tập đoàn MeltLife. Theo đại diện của AIG, công ty con của họ có giá trị 15,5 tỷ USD trên hợp đồng. Đầy là thương vụ lớn thứ 2 của AIG trong vòng 12 tuần qua và có thể mang lại cho hãng này khoản tài chính cần thiết để trả lại khoản cứu trợ cho Chính phủ Mỹ.

Đại diện của Toyota vừa lên tiếng phủ nhận nghi ngờ về sự cố tăng tốc đột ngột của các dòng xe bị hãng này thu hồi có thể liên quan đến lỗi của hệ thống điện tử. Hiện số lượng xe của mà hãng này phải thu hồi để sửa chữa trên phạm vi toàn cầu đã lên tới hơn 8 triệu xe.

Xe hơi nhập khẩu xếp hàng dài ngoài cảng Rio de Janiero ở Brazil. Xe hơi từ Mỹ là một trong số những mặt hàng bị tăng thuế tại nước này khi Brazil trả đũa Mỹ. Ảnh: AFP

Hôm qua, Brazil tuyên bố sẽ tăng thuế đối với khoảng 100 sản phẩm xuất xứ từ Mỹ, trong đó có hóa mỹ phẩm, thiết bị trong nhà, xe hơi. Việc tăng thuế này nhận được sự đồng thuận từ Tổ chức thương mại thế giới WTO, nhằm trả đũa việc Mỹ trợ cấp ngành cotton trong nước của họ. Hồi tháng 6/2008, WTO đã tuyên bố chương trình bảo trợ của Mỹ là không công bằng đối với các nhà sản xuất thế giới. Hôm qua, Mỹ cho biết họ cảm thấy hối tiếc với hành động của Brazil và hy vọng rằng mọi việc có thể giải quyết thông qua đối thoại.

Theo Thanh Bình - Nhật Minh ( VNE)