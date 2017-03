BOJ tiếp tục duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức 0,1%

Quyết định này sẽ được thực hiện bằng việc tiếp tục duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức 0-0,1% và giữ nguyên quy mô chương trình mua tài sản ở mức 80.000 tỷ yên (1.020 tỷ USD) hiện nay sau khi tăng quỹ vốn này lên 10.000 tỷ yên tại cuộc họp diễn ra vào ngày 19/9.



BOJ đánh giá tình hình kinh tế trong nước "hầu như dậm chận tại chỗ" trong bối cảnh xuất khẩu và sản lượng công nghiệp yếu kém, do đồng yen mạnh lên và tình hình khó khăn kinh tế ở châu Âu.



Động thái trên của BOJ diễn ra sau khi cuộc khảo sát điều tra Tankan được theo dõi kỹ lưỡng của BOJ cho thấy lòng tin của các nhà chế tạo lớn giảm từ mức -1 trong tháng 6/2012 xuống mức -3 trong tháng 9/2012.



Trong khi đó, chỉ số kinh tế tổng hợp chuẩn của Nhật Bản trong tháng 8/2012 giảm 0,2 điểm so với tháng 7/2012, tháng giảm thứ năm liên tiếp.



Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản, ban đầu giảm sau thông báo trên của BOJ, đã tăng 0,35% trong buổi chiều. Trong khi tỷ giá đồng yen so với USD đứng ở mức 78,36 yen/USD, so với 78,45 yen/USD trong buổi sáng.





Theo Anh Quân (TTXVN)