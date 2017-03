Bombadier bị hạ xếp hạng tín dụng, xuống còn BB

Fitch nhận định rằng với tình hình kinh tế ảm đạm như hiện nay Bombardier đang phải "chật vật" đưa các sản phẩm của mình vào thị trường máy bay nơi mà các "gã khổng lồ" khác như Boeing hay Airbus thống trị. Mặt khác, sự trì hoãn đưa dòng máy bay nhỏ gọn CSeries ra thị trường cũng ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm này.



Cơ quan tín dụng trên cũng cảnh báo số nợ của tập đoàn sản xuất máy bay lớn thứ ba thế giới đã tăng đáng kể so với tỷ lệ lợi nhuận, xấp xỉ 4,5 lần từ mức 3,3 lần cuối năm 2011. Nguyên nhân là do con số nợ mới 500 triệu USD trong quý I/2012 và do doanh thu "ảm đạm" hơn của tập đoàn Bombadier.



Ngoài ra, theo Fitch, hạng tín dụng của Bombadier sẽ chỉ cải thiện trừ khi thị trường máy bay địa phương và máy bay phản lực thương gia hồi phục và công ty sản này thực hiện được kế hoạch doanh số của mình.



Bombadier hiện tại chỉ nhận được 138 đơn đặt hàng chắc chắn cho máy bay phản lực hai động cơ CSeries so với mục tiêu là 300 đơn hàng.



Do đó, lượng đặt hàng mới trong vòng 12 đến 18 tháng tới sẽ rất quan trọng cho sự thành công của dòng máy bay nhỏ nói chung và khả năng phát triển thị trường máy bay nói riêng của Bombadier.





Theo TTXVN