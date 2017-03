Brazil cam kết ngăn chặn đà mất giá của đồng real

Ảnh minh họa. (Nguồn: treasuryvault.com)



Theo Nguyễn Linh (TTXVN)



Ngân hàng trung ương Brazil tuần trước thông báo sẽ bán các hợp đồng hoán đổi tiền tệ và các hợp đồng phái sinh có kèm đảm bảo cho các nhà đầu tư. Động thái này nhằm hỗ trợ đồng nội tệ của nước này, vốn đã xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua so với đồng USD và giành lại lòng tin của các thị trường.Trong các ngày từ 26-29/8, ngân hàng sẽ bán 500 triệu USD/ngày hợp đồng hoán đổi tiền tệ và vào thứ Sáu (30/8) sẽ bán tiếp 1 tỷ USD, đồng thời tiếp tục can thiệp nếu thấy cần. Kể từ tháng 5/2013, Ngân hàng trung ương Brazil đã bơm 45 tỷ USD để hỗ trợ đồng real, điều này có nghĩa ngân hàng sẽ phải chi tổng cộng hơn 100 tỷ USD đến cuối năm nay.Chiến lược gia thuộc Citigroup, Luis Costa nói rằng sự can thiệp của ngân hàng trung ương nước này là các dấu hiệu tích cực đối với các thị trường mới nổi. Động thái đó phát đi tín hiệu rằng ngân hàng trung ương của các nước mới nổi sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường.Brazil, cùng với Nga, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, trong số các thị trường mới nổi chủ chốt bị ảnh hưởng bởi tình trạng rút vốn của các nhà đầu tư trong những ngày gần đây. Đồng USD tăng mạnh bởi những thông tin nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed, Ngân hàng trung ương nước này) sẽ giảm dần chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế, đã khiến giới đầu tư rút chuyển vốn khỏi các thị trường này.Giữa tuần trước, đồng real đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008, với 1 USD đổi được 2,45 real. Sự suy yếu của đồng real diễn ra khi tăng trưởng kinh tế của Brazil ảm đạm. Bộ trường Tài chính Brazil Guido Mantega cho tăng trưởng GDP của nước này sẽ chỉ đạt 2,5% trong năm nay và 4% trong năm 2014. Hồi tháng 12/2012, ông Mantega đã dự báo kinh tế Brazil sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay nhưng hồi tháng Bảy, ông đã hạ dự báo xuống còn 3%.Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Brazil tỏ ra lo ngại về tình trạng lạm phát tại nước này và một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ Brazil là nỗ lực kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp của nước này vốn đã gặp khó khăn, không đồng tính với mức lãi suất cho vay cao làm giảm hoạt động đầu tư.Kinh tế Brazil chỉ tăng trưởng 0,9% năm ngoái, sau khi đạt mức tăng 2,7% năm 2011 và 7,5% năm 2010.