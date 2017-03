Buôn lậu vàng hoành hành ở Ấn Độ

Bộ phận Giám sát Hàng không thuộc Hải quan Sân bay Mumbai (Ấn Độ) vừa bắt giữ trường hợp buôn lậu vàng từ Dubai, vụ thứ 6 trong vòng 7 ngày qua. Theo giới chức Mumbai, ba hành khách bị bắt với gần 3kg vàng trong hành lý, trị giá hơn 112.000 USD.



Hải quan Sân bay Mumbai cho biết kể từ khi thuế nhập khẩu tăng và ngân hàng ngừng bán vàng xu, nhu cầu kim loại quý của người dân càng mạnh, khiến nạn buôn lậu vàng nở rộ.



Kumar Jain, Phó giám đốc Hiệp hội trang sức Mumbai cho biết buôn lậu sẽ tăng mạnh nữa, khi lượng vàng dự trữ của các công ty cạn kiệt. Nhu cầu mang vàng về Ấn Độ đã lên mức độ chưa từng có. Giới chức nước này cho biết vàng đưa từ Dubai về là phổ biến nhất vì giá tại Mumbai đắt hơn tới 1.659 USD mỗi kg. Những người bán và mua vàng lậu sẽ tiết kiệm được thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và cả thuế thu nhập.



Tháng trước, 5 người Sri Lanka bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Chennai vì buôn lậu 94 thỏi vàng trị giá gần 437.000 USD. Đây là một trong những vụ lớn nhất mà Cơ quan Tình báo Ấn Độ bắt được trong 5 năm qua. Các nhà điều tra cho biết hoa hồng cho những kẻ buôn lậu này được cố định ở 1.682 USD một kg.



Trước đó, Meethal Nizar, một công dân Dubai, đã bị bắt giữ khi đang mang 2 kg vàng tại sân bay quốc tế Mumbai. Khi kiểm tra người, nhân viên sân bay phát hiện anh này giấu hai thỏi vàng trong tất. Cuối tháng 6, một hành khách cũng bị bắt sau khi đáp chuyến bay từ Dubai tới Ấn Độ. Anh này đã dùng băng dính đen quấn một chuỗi vòng vàng được làm khá thô sơ quanh thắt lưng để qua mặt máy quét.



Giá vàng tại Ấn Độ tăng vọt thời gian gần đây do thuế nhập khẩu tăng và nguồn cung vàng trong nước giảm mạnh. Vàng nhập tháng 6 ước tính chỉ đạt 35 - 40 tấn, giảm mạnh so với 162 tấn hồi tháng 5. Các hãng kinh doanh phải bán vàng dự trữ từ tháng 4 và tháng 5 với giá cao hơn 350 rupee (5,8 USD) mỗi 10 gram so với giá quốc tế. Hai tuần trước, mức chênh chỉ là 40 rupee.





Theo Thùy Linh (VNE/ Mine Wine)