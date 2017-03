Các đồng tiền châu Á được dự báo sẽ phục hồi trong 2014

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh sự chú ý được tập trung vào tiềm năng tăng trưởng của khu vực trước việc Chính phủ Mỹ thu hẹp dần quy mô gói kích thích tăng trưởng (QE).Deutsche Bank AG dự báo đồng đôla Đài Loan sẽ tăng 2,4% vào cuối năm 2014, còn đồng rupiah Indonesia sẽ bắt đầu đảo chiều từ mức sụt giảm giá trị 20% năm 2013 sang tăng 1,7% trong năm 2014. Trong khi đó một số đồng tiền châu Á khác cũng sẽ tăng như đồng won của Hàn Quốc (1,8%), đồng Nhân dân tệ Trung Quốc (1,4%), đồng baht Thái Lan (1,1%).Tác động của quyết định thu hẹp quy mô gói kích thích kinh tế của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp hồi tháng 12 vừa qua, thông qua việc cắt giảm lượng trái phiếu mua hàng tháng, đã được phản ánh rõ ràng qua các tỷ giá hối đoái ở châu Á và mở đầu cho một giai đoạn gia tăng giá trị của các đồng tiền này.Pacific Investment Management Co., nhà quản lý các quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới, và Deutsche Bank AG cho rằng châu Á sẽ nhận được cú hích tích cực từ sự phục hồi của các thị trường phát triển trong thời gian tới.Còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong tháng 10/2013 cũng đã dự báo các nền kinh tế đang nổi trong khu vực châu Á sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2014, cao hơn mức tăng 5,1% của các nền kinh tế đang phát triển khác trên thế giới và mức tăng 2% của các nền kinh tế phát triển.18 nhà phân tích thị trường hàng đầu được Bloomberg tham khảo ý kiến mới đây cũng đưa ra dự báo các đồng tiền châu Á sẽ đem đến mức lãi 2% cho các nhà đầu tư trong năm 2014, trong khi các mức tương ứng đối với các đồng tiền châu Âu, Trung Đông và châu Phi sẽ là 4,5%, riêng Mỹ Latinh lỗ 1%.Đồng đôla Đài Loan (TWD) sẽ tăng lên 29,3 TWD/USD vào cuối năm nay sau khi giảm xuống mức thấp nhất 30,06 TWD/USD trong 4 tháng vào ngày 25/12. Đồng tiền này đã giảm 3,2% trong năm 2013, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2001.Cũng trong năm 2014, đồng rupiah Indonesia sẽ tăng lên 12.000 rupiah/USD, từ mức 12.260 rupiah/USD hôm 23/12/2013. Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc và đồng won Hàn Quốc có thể là những đồng tiền đạt mức tăng mạnh nhất so với các đồng tiền châu Á khác trong những tháng tới và triển vọng cho đồng ringgit Malaysia (Ma-lai-xi-a) cũng đang được cải thiện.Mối lo ngại chỉ còn đối với đồng rupee Ấn Độ, khi đồng tiền này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 68,845 rupee/USD trong tháng 8/2013, và được dự báo sẽ kết thúc năm 2014 tới ở mức 62 rupee/USD, so với mức tỷ giá 61,98 rupee/USD trong phiên giao dịch ngày 25/12/2013.

Cũng theo Deutsche Bank AG, Ấn Độ và Indonesia sẽ là hai quốc gia duy nhất trong số mười nền kinh tế lớn nhất châu Á tiếp tục thâm hụt tài khoản vãng lai trong năm 2014.

