“Các máy in tiền tại Mỹ hoạt động hết công suất”

Nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế Mỹ, Mike Larson cho rằng Washingotn đã "tuyên bố chiến tranh" về đồng USD. Trong nhiều năm qua, Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hoàn toàn không bị kiểm soát trong in tiền. Năm 1999, để ngăn chặn con rệp máy tính Y2K phá hoại khu vực ngân hàng, Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ đã in thêm 73 tỷ USD.



Sau cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11/9/2001, FED in thêm 40 tỷ USD mới. Khi Ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ phá sản năm 2008 đẩy Mỹ và thế giới vào khủng hoảng kinh tế toàn cầu, FED in thêm 1.600 tỷ USD, gấp 22 lần lượng tiền in thêm trong những ngày chống Y2K và 44 lần so với lượng tiền in thêm sau ngày 11/9/2001.



FED còn tung vào thị trường thêm 1.700 tỷ USD trong gói kích thích kinh tế lần thứ nhất năm 2009 và cũng đã quyết định in thêm 600 tỷ USD nữa trong gói kích thích kinh tế lần thứ 2 vào mùa Thu này nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ vượt qua suy thoái.



Tuy nhiên, sau mỗi lần in thêm tiền, mỗi đồng USD lại mất đi một phần giá trị và sức mua của đồng USD càng suy giảm buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải tiếp tục cho Mỹ vay nợ không chỉ qua mua trái phiếu kho bạc của Mỹ mà cả bằng những đồng USD mà chính họ cũng phải đi vay.





(Vietnam+)