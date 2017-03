Các nền kinh tế lớn bắt đầu “ngấm đòn” bão nợ công

PMI là chỉ số do Markit và Viện Quản lý Cung ứng (ISM) của Mỹ phối hợp xây dựng. Chỉ số này được tính toán trên cơ sở các cuộc điều tra do các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức độc lập thực hiện đối với hàng trăm công ty thuộc tất cả các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, bán lẻ và dịch vụ ở mỗi nước. Khoảng dao động của PMI là từ 0 đến 100, trong đó đặc biệt quan trọng là mốc 50, ranh giới giữa sự thu hẹp và mở rộng sản xuất. PMI khu vực sản xuất cho thấy bức tranh tổng thể của khu vực sản xuất nói riêng và tình hình kinh tế ở mỗi quốc gia. Do vậy, các nhà đầu tư trên thế giới luôn theo dõi rất sát sao diễn biến của chỉ số này để ra quyết định đầu tư mỗi khi nền kinh tế có dấu hiệu chuyển biến.



Ở Mỹ, PMI được xây dựng dựa trên cơ sở điều tra, tổng hợp ý kiến của hơn 400 giám đốc mua hàng trong cả nước về năm lĩnh vực chính, với chỉ số cho từng lĩnh vực khác nhau: sản lượng (0,25%), số đơn đặt hàng mới (0,3%), tình hình giao hàng của nhà cung cấp (0,15%), lượng hàng tồn kho (0,1%) và tình hình việc làm (0,2%).