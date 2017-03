Các ngân hàng Eurozone siết chặt việc cho vay vốn

Theo Báo cáo khảo sát hoạt động cho vay quý 4/2011 vừa được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố, khoảng 25% ngân hàng Eurozone cho biết họ có dự tính siết chặt tiêu chí mà các doanh nghiệp phải đáp ứng để được vay vốn trong quý 1 năm nay.



Phần lớn các ngân hàng cho biết họ sẽ thắt chặt các điều kiện cho vay với các hộ gia đình muốn vay vốn để mua nhà. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn mua nhà từ các doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình lại có xu hướng giảm.



Có thể nói Báo cáo của ECB sẽ càng làm gia tăng quan ngại về tình trạng căng thẳng tín dụng trong nhóm 17 nước sử dụng đồng euro.



Trước đó, các ngân hàng Eurozone đã thắt chặt tín dụng đáng kể khi có khoảng 35% ngân hàng thông báo đã siết chặt tín dụng trong quý 4/2011, cao hơn gấp đôi so với quý trước đó.



Trong lĩnh vực cho vay thế chấp, 29% ngân hàng cho biết đã thắt chặt tín dụng trong quý 4/2011, tăng mạnh so với 18% trong quý trước đó và tăng mạnh hơn dự đoán.



Các ngân hàng cũng cho biết nhu cầu vay vốn thế chấp đã giảm 27% trong quý 4/2011 so với 24% trong quý trước, chủ yếu là do triển vọng thị trường bất động sản ảm đạm và sự sụt giảm lòng tin của người tiêu dùng.



Đối với khối doanh nghiệp, nhu cầu vay vốn có giảm nhưng không mạnh lắm, chỉ ở mức 5% so với 8% trong quý 3/2011 do sự phục hồi vừa phải của hoạt động kinh tế.



Tuần trước, những lo ngại đổ vỡ tín dụng trong Eurozone đã gia tăng sau khi xuất hiện các số liệu cho thấy vốn cho vay của ngân hàng đối với khu vực tư nhân sụt giảm mạnh. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với khu vực tư nhân đã tăng chậm lại còn 1% trong tháng 12/2011 so với 1,7% trong tháng 11.



Tháng trước ECB đã khởi động đợt tái cấp vốn với lãi suất siêu thấp kéo dài ba năm, mở ra cơ hội chưa có tiền lệ để các ngân hàng Eurozone vay tới 489 tỷ euro.





Theo Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)