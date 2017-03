Các ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ lại bị kiện ở Mỹ

Ngân hàng UBS Thụy Sĩ bị kiện vì thao túng lãi suất Libor. (Ảnh minh họa: Reuters)



Cơ quan quản lý liên minh tín dụng quốc gia (NCUA) của Mỹ đã khởi kiện 13 ngân hàng quốc tế bao gồm UBS, Credit Suisse, Societe Generale, Royal Bank of Scotland, Barclays, Lloyds Banking Group, Banque Royale du Canada, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo & Company, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Holdings và Bank of America tại tòa án liên bang ở Kansas.Trong tuyên bố ngày 23/9, NCUA đã cáo buộc các ngân hàng trên vi phạm luật chống độc quyền khi điều chỉnh lãi suất Libor gây ra tổn hại thu nhập từ các nguồn đầu tư và các tài sản khác do năm tổ chức tín dụng nắm giữ là U.S. Central, WesCorp, Members United, Southwest và Constitution.Các ngân hàng bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai lệch trong một bản khảo sát do Hiệp hội Ngân hàng Vương quốc Anh tiến hành, trong đó đòi hỏi thông tin về chênh lệch chi phí cho vay giữa các ngân hàng ở mười loại tiền tệ.Mục đích đưa thông tin sai của các ngân hàng nhằm hưởng lợi từ những đầu tư gắn với Libor, hòng giảm chi phí cho vay, đánh lừa thị trường về uy tín trả nợ và chiếm đoạt cơ hội trả lãi suất mà các nhà đầu tư đáng được hưởng.NCUA là một trong những nhà quản lý tài chính liên bang đầu tiên của Mỹ khởi kiện trong lĩnh vực này.Tuần trước, chi nhánh Nhật Bản của UBS (UBS Securities Japan Co. Ltd.) đã bị phạt 100 triệu USD (91 triệu franc) cũng vì liên quan đến vụ bê bối dàn xếp lãi suất Libor. UBS Securities Japan ký một thỏa thuận nhận tội với Chính phủ Mỹ vì đã bí mật thao túng lãi suất chuẩn.Bên cạnh đó, UBS đã tham gia vào một thỏa thuận không khởi tố với Chính phủ Mỹ đòi hỏi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ này phải trả thêm 400 triệu USD tiền phạt.