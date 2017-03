Các nước có hệ thống lương hưu tốt nhất thế giới

Sáu quốc gia kể trên được xếp hạng B (không nước nào lọt vào hạng A), với một hệ thống lương hưu có cấu trúc lành mạnh và nhiều đặc tính tốt.



Trong khi đó, hệ thống lương hưu của Mỹ và Trung Quốc lần lượt được xếp hạng C và D với một số đặc điểm tốt, nhưng có những rủi ro hoặc thiếu sót lớn cần phải giải quyết để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả và sự bền vững lâu dài của các hệ thống này.



Chỉ số hưu trí toàn cầu năm 2011 của Mercer đánh giá một cách khách quan các hệ thống thu nhập hưu trí của 16 quốc gia tại châu Mỹ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương và xếp hạng dựa trên mức lương hưu thỏa đáng, xu hướng nhân khẩu học và các kế hoạch lương hưu của khu vực tư nhân.



Do hầu hết các nước đang phải vật lộn với những tác động về xã hội và kinh tế khi dân số ngày càng lão hóa, việc đảm bảo an ninh tài chính trong quãng đời sau khi về hưu luôn là vấn đề quan trọng đối với các cá nhân và xã hội.



Ngoài tám quốc gia được đề cập ở trên còn có Chile (hạng C+), Ba Lan (C), Brazil (C), Singapore (C), Pháp (C), Đức (C), Nhật Bản (D) và Ấn Độ (D).





(TTXVN/Vietnam+)