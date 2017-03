Các nước G7 chung sức cứu đồng yen

Đây là thỏa thuận vừa được Bộ trưởng Tài chính G7 đạt được trong đêm qua (theo giờ Hà Nội). Theo đó, nhóm các quốc gia giàu nhất thế giới sẽ cùng nhau can thiệp để bình ổn thị trường tài chính trước những nguy cơ từ việc đồng yen tăng nóng trong những ngày qua.



“Những biến động trên thị trường hối đoái gần đây đã mang đến những tác động bất lợi cho quá trình ổn định nền kinh tế và hệ thống tài chính. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt những biến động này để có thể phối hợp khi cần thiết”, lãnh đạo các nước G7 khẳng định trong tuyên bố chung sau buổi họp trực tuyến.



Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Nhật Yoshihiko Noda tỏ ra khá hài lòng với thỏa thuận nói trên. Ông cũng khẳng định với hãng tin Bloomberg rằng Chính phủ Nhật và các nước G7 sẵn sàng đưa ra các biện pháp tích cực hơn nếu tỷ giá giữa đồng yen và đôla Mỹ tiếp tục leo thang.



Theo hãng tin Anh BBC, đây được xem là lần phối hợp hành động đầu tiên để can thiệp vào thị trường tài chính của các nước G7 kể từ năm 2000. Động thái này cũng lập tức mang đến những tín hiệu tích cực đối với thị trường tài chính trong sáng nay khi đồng yen đã hạ giá 2,25% xuống mức 81,45 yen đổi một đôla Mỹ vào lúc 9h30 phút sáng nay (theo giờ Hà Nội). Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật cũng tăng 130 điểm, lên 9.060 điểm vào thời điểm này.





Theo Nhật Minh (VNE)