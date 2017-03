Các nước trên thế giới tăng cường dự trữ ngoại tệ

Theo IMF, dự trữ ngoại hối chính thức toàn cầu vào cuối quý hai năm nay đạt 10.080 tỷ USD, tăng 19,8% so với mức 8.990 tỷ USD một năm trước đó và tăng 3,9% so với quý trước.



Trong khi đó, số liệu từ Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc, cường quốc xuất khẩu của thế giới, vẫn là nước tích trữ ngoại tệ chính, với lượng dự trữ là 3.197 tỷ USD vào tháng Sáu, tăng 743 tỷ USD, tương đương 30,2% so với một năm trước đó.



Các nước đang phát triển và mới nổi, kể cả Trung Quốc, đã bổ sung 1.358 tỷ USD vào dự trữ ngoại tệ của họ trong năm nay tính tới tháng Sáu, tăng 24,7%. Các nền kinh tế phát triển, mà rất nhiều trong số này đang có mức thâm hụt cao và tăng trưởng kinh tế yếu kém, đã tăng thêm 10,4% lượng ngoại tệ dự trữ, hay 306 tỷ USD.



Đối với những nước công bố thành phần dự trữ ngoại hối (chiếm hơn một nửa so với tổng dự trữ ngoại tệ và không bao gồm Trung Quốc), tỷ trọng nắm giữ đồng USD sụt giảm so với 1 năm trước đó tính đến tháng Sáu, từ 62,6% xuống 60,2%.



Đồng euro tăng từ 26,2% lên 26,7%. Tỷ lệ dự trữ các đồng yen Nhật và bảng Anh tăng nhẹ trong khi tỷ trọng "các đồng tiền khác" tăng từ 3,76% lên 4,86%.





(Vietnam+)