Các quỹ đầu tư Nhật Bản tăng đầu tư vào Việt Nam

Mới đây, thông qua Quỹ đầu tư DI Asian Industrial Fund LP, Quỹ đầu tư mạo hiểm Dream Incubator Inc và Tập đoàn Orix đã mua 31% cổ phần của Công ty Thiết bị Y tế Nhật-Việt, một doanh nghiệp chuyên bán buôn thiết bị y tế của Việt Nam.



Một số nguồn tin cho rằng khoản đầu tư đầu tiên của các đơn vị trên vào công ty thiết bị y tế này từ khoảng 600-800 triệu yen (tương đương 77-102 triệu USD).



Theo dự kiến, Quỹ DI Asian Industrial Fund LP sẽ chỉ định một giám đốc tham gia vào ban điều hành của Công ty Thiết bị Y tế Nhật Việt và giúp tăng cường quan hệ đối tác giữa công ty này với các doanh nghiệp chế tạo thiết bị y tế của Nhật Bản.



Trong khi đó, CyberAgent Ventures Inc, một quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc Tập đoàn CyberAgent Inc, đã mua cổ phần của NCT Corp - công ty đang điều hành trang web chia sẻ âm nhạc lớn nhất của Việt Nam. Mục tiêu của khoản đầu tư này là mở rộng nội dung kinh doanh của NCT Corp thông qua kinh nghiệm và công nghệ về mạng của CyberAgent Inc.



Bằng cách thu hút thêm vốn đầu tư, Quỹ đầu tư CyberAgent Ventures Inc. đang cố gắng tăng vốn đầu tư lên 1,6 tỷ yen (khoảng 20 triệu USD) và đẩy mạnh đầu tư vào các công ty đang tăng trưởng ở Đông Nam Á, nhất là ở Việt Nam và Indonesia.





(TTXVN/Vietnam+)