Các tập đoàn công nghiệp mạnh của Đức "lao đao"

Tập đoàn công nghệ Siemens, một trong những công ty lớn nhất của Đức, cho biết trong quý II năm 2012 số đơn đặt hàng đã giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng thất vọng là số đơn đặt hàng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giảm tới 66%, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy mảng kinh doanh trong lĩnh vực này của Siemens.Một doanh nghiệp "khổng lồ" khác của Đức, BASF, nhà sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới, cũng "kêu ca" rằng đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc đang ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của tập đoàn này.Trong quý II năm 2012, lợi nhuận ròng của BASF chỉ đạt 1,23 tỷ euro (1,49 tỷ USD), giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo BASF, việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đã khiến doanh số bán hàng của tập đoàn này tại khu vực châu Á tiếp tục giảm sút trong quý II năm 2012.Giám đốc điều hành BASF, Kurt Bock, nói: "Khách hàng của chúng tôi đang tỏ ra thận trọng, họ giảm lượng dự trữ cùng với đồn đoán giá nguyên liệu thô giảm sẽ khiến giá sản phẩm giảm theo."Tập đoàn sản xuất đồ thể thao Puma cũng thông báo "tin xấu", khi tuyên bố tiến hành các biện pháp cắt giảm chi phí như đóng cửa một số cửa hàng và cắt giảm nhân công. Puma cho biết lợi nhuận ròng của tập đoàn đã giảm 29% ngay trước thềm Đại hội Olympic London. Puma đã hạ dự báo về tăng trưởng doanh số bán hàng trong cả năm từ mức cao xuống trung bình, đồng thời cảnh báo lợi nhuận có thể giảm đáng kể so với năm ngoái.Trong khi đó, hãng chế tạo ôtô vào hàng lớn nhất châu Âu, Volkswagen, được coi là "điểm sáng" hiếm hoi, khi tuyên bố một số thông tin lạc quan về hoạt động kinh doanh.Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận ròng của Volkswagen đã tăng 36% và hãng này đã bán được 4,6 triệu xe trên toàn cầu. Volkswagen cho biết doanh thu của hãng đã tăng 23% lên 95,38 tỷ euro, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng gần 7% lên 6,5 tỷ euro.Trong một thông tin có liên quan, lòng tin tiêu dùng tại Đức vẫn giữ ở mức ổn định, bất chấp những lo ngại gia tăng rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ hứng chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozone.Viện nghiên cứu GfK cho biết chỉ số lòng tin tiêu dùng tại Đức trong tháng 8/2012 ở mức 5,9 điểm, tăng nhẹ so với mức 5,8 điểm trong tháng 7/2012.