Các thị trường tài chính thế giới đồng loạt khởi sắc

Sắc xanh trở lại trên các bảng chỉ số chứng khoán và đồng euro cũng tăng giá so với đồng USD.



Tại châu Âu, chứng khoán Frankfurt trong phiên mở cửa ngày 11/6 đã tăng 2,42%; Milan tăng 1,78%; Paris tăng 2,06% và London tăng 1,78%. Riêng tại Madrid, tỷ lệ này là 4,55%.



Nhìn sang châu Á, các thị trường dường như lạc quan hơn, chứng khoán Tokyo tăng 1,96%; Hong Kong tăng 2,29% và Seoul tăng 1,54%.



Đồng euro cũng tăng lên mức 1,2629 USD, so với 1,2514 USD vào ngày 8/6. Giá dầu tăng và lãi suất tín dụng 10 năm đối với các nước Tây Ban Nha và Italy hạ ở mức đáng kể.



Trước đó, ngày 10/6, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách về kinh tế Olli Rehn nhận định rằng quyết định của châu Âu trợ giúp các ngân hàng Tây Ban Nha là một dấu hiệu rất rõ đối với thị trường tài chính và chính sự cương quyết này là biện pháp trấn an thị trường, tránh nguy cơ khủng hoảng tiếp tục lây lan.



Ông Olli Rehn cho biết quyết định trợ giúp hệ thống ngân hàng ốm yếu của Tây Ban Nha sẽ sớm được thực hiện.



Tuy nhiên, ông Olli Rehn chưa thông báo khoản cứu trợ này sẽ trích từ Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) hiện nay hay Cơ chế ổn định châu Âu (ESM) sẽ hoạt động vào tháng Bảy tới.



Mặc dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo, các khó khăn của châu Âu còn lâu mới chấm dứt, phản ứng tích cực trên của các thị trường tài chính chỉ là tạm thời và sẽ không kéo dài.



Tâm điểm chú ý của các thị trường là cuộc bầu cử quốc hội Hy Lạp ngày 17/6, với nguy cơ quốc gia này ra khỏi Khu vực đồng euro (Eurozone).



Trong khi đó, đề cập đến Italy, nền kinh tế lớn thứ 3 trong Eurozone, Ủy viên phụ trách kinh tế EU Olli Rehn cũng cảnh báo rằng mặc dù Rome vẫn thúc đẩy các biện pháp "thắt lưng buộc bụng," nước này vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc giảm gánh nặng nợ công.



Theo các số liệu thống kê chính thức từ Cơ quan thống kê Italy Istat, kinh tế Italy tiếp tục suy giảm trong quý thứ ba liên tiếp kể từ quý 3/2011.



GDP của Italy trong quý 1/2012 đã giảm 0,8%, yếu tố khẳng định nền kinh tế lớn thứ ba trong Eurozone đã rơi vào suy thoái trầm trọng.



Một số nhà phân tích nhận định rằng Italy có thể là "nạn nhân" tiếp theo sau Tây Ban Nha rơi vào cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozone.





(TTXVN)